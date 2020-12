Welche Musik sie gerne hören würden: Eigentlich würden sie gerne zur Musik-Elite gehören und sich nur in den „coolen“ Genres auskennen. Sie wüssten dann zwar nicht, wer Jojo oder David Guetta sind, wären aber mit klassischer Musik oder zumindest „wahren“ Größen wie David Bowie groß geworden und inzwischen Abonnent*innen namhafter Musikmagazine. Das haben sie gehört: Sarah Connor ist Artist Number One in ihrem Jahresrückblick – und dabei zählt in diesem Jahr nicht einmal die Ausrede, dass man das auf Partys ja wirklich nur „als Gag“ abgespielt habe.

Das schreiben sie dazu: Nichts. Absolut gar nichts. Niemand soll jemals davon erfahren.

Das denkt die Social-Media-Community: Zum Glück nichts.

So war ihr Jahr: Ehrliche Antwort? Eigentlich ganz entspannt, es war doch ganz schön, endlich mal mehr „Zeit zu zweit auf dem Sofa“ gehabt zu haben.