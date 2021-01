Dieses Magazin zeigt, wie normal queerer Sex ist

Pornoheft? Infobroschüre? Fotoprojekt? Kurzgeschichtensammlung? „QUEER SEX – whatever the fuck you want!“ ist alles in einem – und füllt damit eine Lücke. Auf 160 Seiten unterhält die Publikation, erregt, informiert, inspiriert vielleicht. Es gibt darin Tipps zur Verwendung von Gleitgel, Sexgeschichten aus Zeiten, in denen man noch in den Club gehen konnte, um jemanden kennenzulernen, Illustrationen und erotische Fotos auf Hochglanzpapier, die mit herkömmlichen Porno-Bildern aber wenig zu tun haben: Zu sehen sind normale Menschen, ganz ohne Photoshop und Silikon. Und all diese Menschen sind Bekannte und Freund*innen der Macher*innen des Hefts.