Pornokonsum und Feminismus passen zusammen

Ich verstehe es aber auch, wenn das, was in gängigen Hetero-Pornos gezeigt wird, nicht den eigenen Geschmack trifft. Mainstream-Pornos, in denen es nur um die Bedürfnisse des Mannes geht, sind auch nicht die Art von Clips, die ich mir zuerst reinziehe. Gleichzeitig käme ich nicht auf die Idee, eine andere Frau dafür zu verurteilen, wenn sie davon angeturnt wird. Was ich aber nicht tolerieren kann: Sexfilme, in denen Frauen of Color rassistische Stereotype performen müssen oder Videos, in denen Gewalt abgebildet und teils sogar verherrlicht wird.