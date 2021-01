Wie Verhütung für alle gerechter werden könnte

Verhütung ist vielleicht nicht das Prickelndste an Sex – und trotzdem einer der wichtigsten und gleichzeitigen kompliziertesten Aspekte. Wie verhütet man wann und mit wem am besten? Welches Verhütungsmittel passt zu einem? Fragen, mit denen man sich gerade am Anfang des eigenen Sexlebens auseinandersetzen muss.