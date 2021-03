Nicht alle, aber zu viele Männer

Der Femizid an Sarah Everad hat nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit für Erschütterung gesorgt und eine neue Diskussion über Gewalt gegen Frauen ausgelöst. Auch in sozialen Medien wie Tiktok teilten User*innen ihre persönlichen Gewalterfahrungen und machen deutlich, dass viele als weiblich wahrgenommene Personen in ihrem Leben mit Übergriffen und sexualisierter Gewalt konfrontiert werden. Weltweit erlebt eine von drei Frauen mindestens einmal in ihrem Leben sexualisierte Gewalt, so die Weltgesundheitsorganisation. Einige männliche User fragten auf Tiktok, wie sie dazu beitragen könnten, dass sich Betroffene sicher fühlen. Andere dagegen nehmen die Vorwürfe gegenüber Männern, die Gewalt an Frauen ausüben, als persönlichen Angriff wahr. Mit der Aussage „nicht alle Männer“ halten sie Frauen und nicht-binären Menschen vor, sie würden verallgemeinern. Nicht alle Männer seien automatisch Täter seien. In den Kommentaren zu Beiträgen oder Tiktoks, die auf sexuellen Missbrauch aufmerksam machen, sammelte sich der Hashtag #notallmen.