Bernie Sanders Outfit macht ihn zum heimlichen Star der Amtseinführung

Für viele der Anwesenden war es nicht nur der Tag, den sie seit vier Jahren herbeigesehnt hatten, sondern inmitten der Home-Office-Jogginghosen-Einöde auch endlich mal wieder ein Anlass, sich so richtig schick zu machen: die Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden. Vizepräsidentin Kamala Harris trug einen glänzenden lila-blauen Mantel, Jennifer Lopez kam ganz in weiß und Lady Gaga in erwartbar pompöser Robe, die nicht nur viele Twitter-Nutzer*innen sofort in die Welt der „Tribute von Panem“ versetzte. Nur einer fiel aus dem glamourösen Rahmen: US-Senator Bernie Sanders. Denn seine Kleiderwahl war eher, nun ja, funktional. Und wie er da so in Outdoor-Jacke und übergroßen Woll-Fäustlingen auf einem Klappstuhl in der Kälte saß, sah er irgendwie rührend aus. Naheliegend also, dass er auf Social Media prompt zum heimlichen Star der Amtseinführung wurde. Unter #Bernie teilten Nutzer*innen fleißig Memes und entsprechende Kommentare zu den Fotos von Sanders.