„Ich habe nur noch geheult. Und gekotzt“

Am Freitag starten die Olympischen Spiele in Tokio – und Surfen ist dort zum ersten Mal eine olympische Disziplin. Für Deutschland steht Leon Glatzer auf dem Brett. Der hat zwar deutsche Wurzeln, ist aber auf Hawaii geboren und in Costa Rica aufgewachsen. Mit drei Jahren stand Leon das erste Mal auf einem Surfbrett, seit er 15 ist, surft er professionell – und reist dafür zehn Monate des Jahres den besten Wellen hinterher, von Wettbewerb zu Wettbewerb. Nachdem er im Mai in El Salvador eines der letzten Tickets für Olympia gezogen hat, steht nun die größte sportliche Herausforderung seines Lebens an: der Kampf um olympisches Gold. Mit jetzt spricht Leon über seine ungewöhnliche Karriere und verrät, was tatsächlich hinter dem legendären Surfer-Lifestyle steckt.