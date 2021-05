„Mach deinen Gegner nervös!“

Easy. Im Juli verteidigst du deinen WM-Titel. Wie häufig trainierst du dafür?

Jeden Tag. Aber ich bin noch in der entspannten Phase, also nur drei bis vier Stunden täglich. Direkt vor der WM trainiere ich 40 Stunden in der Woche.

Wie viel verdient man eigentlich als Kicker-Spieler?

So gut wie nichts. Von den Turnieren könnte ich auf keinen Fall leben. Bei der WM bekommst du überhaupt kein Preisgeld, manchmal gibt es bei anderen Turnieren in Europa 1500 Euro. Ich mache mich aber gerade selbstständig und gebe Trainings und Coachings für Hobbyspieler oder für Firmen. Oder werde als Highlight auf Messen eingeladen.