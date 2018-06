Rechtsnationale haben ein Problem mit der Nationalmannschaft

Auch als Ilkay Gündogan jüngst im Testspiel gegen Saudi-Arabien ausgepfiffen wurde, weil er sich einige Wochen vorher öffentlichkeitswirksam mit dem türkischen Staatspräsident Erdoğan getroffen hatte, war die Kritik an diesen Pfiffen lauter als der Protest selbst. Trainer, Mitspieler und DFB-Verantwortliche verteidigten ihn. Der Hinweis von AfD-Chefin Alice Weidel zeigt klar, welche Nationalmannschaft man sich in ihrem Lager wünscht. Sie forderte, dass „die Spieler am besten gleich ihr Glück in der türkischen Nationalmannschaft ihres Präsidenten suchen“ sollten. Das heißt: eine Nationalmannschaft, in der Spieler mit Wurzeln in anderen Ländern auflaufen, will man nicht. Erst recht nicht, wenn diese Wurzeln auch noch sichtbar werden, zum Beispiel in Form eines unbeholfenen und diskussionsträchtigen Fotos mit einem Staatschef, der sein Land despotisch regiert.