Auch Sophie, 31, blieb lange an der Uni – zumindest auf dem Papier: Nach dem Lehramtsstudium in München hat sie zwei Jahre lang als Referendarin gearbeitet: „Währenddessen war ich in München für Archäologie eingeschrieben.“ Als Referendarin verdiene man nicht viel, etwa 1200 Euro Netto im Monat. Damit komme sie gerade so über die Runden. Das Semesterticket hat sie genutzt, um zu den Schulen zu fahren: “Ich habe eine Stange Geld gespart.“ Ein Semesterticket in München kostet maximal 200 Euro. Im Jahr zahlen Studierende also höchstens 400 Euro, um mit den Münchner Bussen und Bahnen zu fahren. Eine normale Monatskarte kostet in der Stadt mehr als 200 Euro – das sind im Jahr etwa 2400 Euro.