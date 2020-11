Was sechs Jahre an der Uni mit Studierenden machen

Und das sagt er dieses Jahr: „ Mein Erasmus-Semester in Oslo war der Hammer. Es ist wirklich schwer in Worte zu fassen, wahrscheinlich kann man sich das nur vorstellen, wenn man es selbst erlebt hat. Ich hatte ja ohnehin schon hohe Erwartungen an diese Zeit, weil man von vielen Erasmus-Studierenden nur Gutes hört – meine Wünsche wurden aber tatsächlich noch übertroffen. Zunächst war es natürlich die Stadt, die es mir sehr leicht gemacht hat, mich schnell zuhause zu fühlen. Aber auch die Gemeinschaft der anderen Austauschstudierenden aus der ganzen Welt, das englischsprachige Studium, der Alltag in einem anderen Land. Es ist einfach völlig anders, sowas nicht nur als Tourist zu erleben. Auch die Uni in Norwegen war sehr gut und ich konnte weitestgehend ganz normal weiter studieren und viele Fächer genauso wie in Deutschland weitermachen. Ende 2019 war ich dann wieder in München und habe im Januar noch ein paar Veranstaltungen nachgeholt, die ich in Norwegen nicht besuchen konnte. Dann sollten sich zwei Praktika, die Famulaturen, anschließen, die jeweils einen Monat dauern. Die kurzfristig abgesagte Famulatur in Hong Kong war die erste geplatzte Chance auf eine weitere Auslandserfahrung. Zum Glück habe ich aber schnell eine Alternative in München in der Kardiologie gefunden. Die zweite Famulatur wollte ich in der Neurologie in Sri Lanka machen. Ich hatte mir davon erhofft, auch mal Einblicke in die medizinischen Abläufe bekommen, die einem völlig anderen Standard als in den meisten westlichen Ländern folgen. Wegen Corona klappte das leider auch nicht – einen Tag vor meinem Abflug wurde alles abgesagt. Im Nachhinein stellte sich das aber als durchaus glückliche Fügung heraus, denn ich fand eine Alternative in München in der psychiatrischen Klinik. So konnte ich nicht nur während der ganzen Corona-Zeit ganz normal weiterarbeiten, sondern habe vor allem ein ganz neues Feld in seiner klinischen Praxis kennengelernt, das mein weiteres Studium jetzt wahrscheinlich sehr prägen wird. Der Fachbereich der Psychiatrie ist wahnsinnig spannend und vielfältig. Er bietet mehr Raum für das Menschliche und Persönliche verglichen mit anderen Bereichen der Medizin und integriert auch Inhalte aus zahlreichen anderen Fächern wie der Philosophie und Ethik. Das ist eine Mischung, die mich sehr fasziniert hat. Nach dieser Famulatur habe ich angefangen, fürs zweite Staatsexamen zu lernen. Eine idealere Zeit, um sich in Ruhe und intensiv auf Prüfungen vorzubereiten, als den „Lockdown“, hätte es ja kaum geben können. Insgesamt habe ich mich knapp fünf Monate auf das Examen vorbereitet und war wirklich sehr zufrieden mit meinem Fortschritt. Wenn man sich so intensiv nochmal mit all dem Stoff befasst und die verschiedenen Fächer miteinander verknüpft, ergibt viel von dem Gelernten noch mehr Sinn. Ich habe auch gespürt, wie sehr ich von der Erfahrung des gesamten bisherigen Studiums und auch des ersten Examens profitieren konnte. Ich hatte gleich viel mehr Routine. Im Oktober fand dann an drei Tagen das Examen statt und ich habe es auch erfolgreich bestanden. Jetzt beginnt das praktische Jahr, in dem ich jeweils ein Drittel des Jahres in verschiedenen Krankenhäusern arbeiten werde. Zunächst gehe ich nach Prag, wieder in die Psychiatrie. Dann folgt die innere Medizin in Zürich und das letzte Drittel werde ich hoffentlich in Kapstadt in der Herzchirurgie verbringen.“

Foto: Juri Gottschall