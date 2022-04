„Ich will nicht auch noch meine Zukunft verlieren“

Einer dieser Studierenden ist Jeremie Musola. Der 22-Jährige kommt aus dem Osten der Demokratischen Republik Kongo. Bevor der Angriffskrieg in der Ukraine begann, studierte er in Kyjiv Medizin. Eigentlich wollte er vier Jahre lang dort bleiben. Jetzt lebt er gemeinsam mit anderen internationalen Studierenden, die ebenfalls aus der Ukraine geflohen sind, in Räumlichkeiten der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde in Frankfurt am Main. „Ich bin in die Ukraine gegangen, weil ich das Beste für meine Zukunft wollte. Im Osten meines Landes herrscht Krieg. Ich weiß nicht, ob ich mein Studium dort fortsetzen kann, ich will nicht dorthin zurück“, sagt er. Die Flucht aus Kyjiv nach Deutschland hat Jeremie viel Kraft gekostet. Sowohl auf der polnischen, als auch auf der ukrainischen Grenzseite sei er rassistisch angegriffen worden. Zwei Tage lang habe er an der Grenze ausgeharrt, doch die Beamten hätten ihn nicht passieren lassen. Schließlich schaffte er es doch noch von Lviv aus mit dem Zug zu entkommen. Doch auch wenn er jetzt in Sicherheit ist, kann er sich kaum erholen. „Ich habe in der Ukraine alles zurückgelassen. Ich weiß nicht, was jetzt aus meiner Zukunft wird. Manchmal würde ich am liebsten einfach nur weinen“, erzählt Jeremie. Und schiebt gleich hinterher: „Aber das mache ich natürlich nicht. Männer dürfen ja nicht weinen.“ Er lächelt, während er spricht, doch sein Tonfall klingt bitter.