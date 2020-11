Wie man Einsamkeit im Studium überwinden kann

Die meisten Studierenden erzählen in der Beratung ungern von ihrer Einsamkeit, sagt Evangelou. Denn für viele fühle sich die Situation an, als hätten sie versagt. Er rät ihnen, sich rechtzeitig Unterstützung zu holen. „Für Studierende gibt es an der Universität viele Angebote, über die sie Menschen kennenlernen können“, sagt er. „Zum Beispiel über Stammtische, Sport-Angebote oder Jobs im Studierendenwerk. Außerdem kann es helfen, zu Beginn des Studiums in eine WG oder in ein Wohnheim zu ziehen.“ Während der Corona-Pandemie kümmern sich viele Organisationen an den Unis, wie zum Beispiel die Fachschaften, auch um ein alternatives, virtuelles Programm oder Treffen in Kleingruppen an der frischen Luft.