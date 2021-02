Boulevard-Medien gehen systematisch unfair mit Frauen um

Der Film zeigt, wie das Pop-Idol trotz seines Status’ ausgebeutet wurde und welche Mediennarrative sich gegen die Sängerin wandten. Spoiler: Es sind so ziemlich alle, die Medien regelmäßig gegen Frauen anwenden. Die Medienwissenschaftlerin Milly Williamson zeigte schon in einem Paper von 2010, dass viele Medien, allen voran Boulevardmedien, immer wieder weibliche Prominente verunglimpfen. Ich möchte in dieser Folge einige der angewandten Narrative, die sich explizit gegen Frauen richten, aufdröseln. Denn leider gab es sie nicht nur in den frühen 2000ern, als Britney Spears noch ein Superstar war, oder in den 2010ern, als das Paper erschien – sie betreffen auch heute noch viele Promi-Frauen.