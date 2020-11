Nicht jede Frau denkt und handelt feministisch

Politikwissenschaftlerin Jane Junn argumentierte in einem Paper von 2017, dass weiße Frauen in Sachen Geschlecht dem Mann benachteiligt sind, sie aber bezüglich „race“ Vorteile gegenüber Minderheiten genießen. Zwar sind sie als Frauen Sexismus ausgesetzt, erfahren aber als weiße Frauen weder institutionellen noch alltäglichen Rassismus. Junn meint, dass viele weiße Trump-Wählerinnen nicht an Gendergerechtigkeit, sondern stattdessen an „ihrem Schutz“ und Unversehrtheit vor nicht-weißen Minderheiten interessiert seien. Trumps konstante Hetze gegen mexikanische Einwander, aber auch die Darstellung von Chinesen und Japanern als (wirtschaftliche) Gefahr, hätte dazu geführt, dass sich seine weißen Wählerinnen durch nicht-weiße Gruppen bedroht fühlten. Das bedeutet nicht, dass alle Trump-Wählerinnen eklatante Rassistinnen sind. Die Politikwissenschaftlerin schreibt allerdings, dass Trumps rassistische Rhetorik und unter anderem seine Inszenierung als Beschützer vor vermeintlichen mexikanischen Vergewaltigern einen Nerv bei Wählerinnen mit Ressentiments getroffen hat.