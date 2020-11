„Ich hoffe sehr, dass es eine friedliche Machtübergabe geben wird“

Ich arbeite für eine öffentliche Schule, ich muss jetzt also keine Angst um meinen Job haben, wie etwa Mitarbeiter*innen in der Ölindustrie oder der Energiebranche. Meine größte Sorge ist, dass die Demokraten auch die Kontrolle über den Senat gewinnen könnten und versuchen werden, zusätzliche Richter an den Supreme Court zu berufen, um dann eine extrem linke Agenda im Land durchzusetzen. Die USA sind gespalten und wenn eine Seite zu große Macht hat, könnte die Kluft wachsen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem bürgerkriegsähnlichen Szenario. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass diese Gefahr nicht auch bestanden hätte, wenn Trump gewonnen hätte oder durch die Gerichtsentscheidungen noch gewinnt. Was das angeht, bin ich fast froh, dass Biden gewonnen hat, denn bisher sehe ich in den Nachrichten vor allem Menschen, die friedlich auf den Straßen feiern. Ich glaube allerdings nicht, dass das lange so bleibt. Die Linken werden bald wieder einen Grund finden, zu randalieren. Und jetzt gibt es keinen mehr, der sie dann aufhält.