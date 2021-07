Nicht grün genug

Blöderweise klebt an Floras Jacke nur kein Label: „Das ist Second-Hand!“ Für sie spielt nicht nur die eigene Gewissheit eine Rolle, sondern auch das Gesehenwerden. So habe eine Freundin einmal ein nicht-öko Spülmittel gekauft und in Floras Wohnung gestellt, als sie für ein paar Tage zu Besuch war. „Da stand auf einmal normales Spülmittel in meiner Küche und ich habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt. Ich will nicht, dass jemand reinkommt und denkt: Oh, die Flora benutzt normales Spülmittel!“, lacht sie über sich. Dasselbe Phänomen erlebe sie häufig im Zug, wenn sie ihr Sandwich auspackt, selbst zubereitet mit veganer Wurst, veganem Käse und veganer Mayo. „Aber plötzlich merke ich, wie ich schaue und mir denke: Oh Gott, die Leute sollen nicht denken, dass ich Wurst esse! Ich will doch ein gutes Beispiel sein.“