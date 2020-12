Das ist: Der Ingenieur, der Elektrizität aus Gemüseresten erzeugt

Der kommt …

… aus Rizal, einer Provinz der Philippinen. Dort machte er in der fünften Klasse eine Erfahrung, von der er selbst sagt, dass sie seine Lust am Erfinden geweckt hat. Im Unterricht zeigte seine Naturkundelehrerin den Film „The Core“. Während einer Szene zu Beginn, in der eine Gruppe Astronauten versucht, ein Raumschiff sicher zur Landung auf der Erde zu bringen, sagte sie zu Carvey: „Ich hoffe, eines Tages wirst du jemand sein, der Situationen wie diese bewältigt.“ Auch seine Großmutter prägte ihn in jungen Jahren sehr. Ihr Hobby war die Kräuterkunde und ihr Enkel half ihr dabei, Öle und Säfte aus verschiedenen Kräutern zu gewinnen. Diese Erfahrung inspirierte Carvey dazu, Pflanzen als Material für seine Erfindungen zu verwenden.