„Ganze Dörfer werden einfach weggespült“

Zu sehen, wie die Menschen leben müssen, die von der Klimakrise betroffen sind, hat mich schockiert. In Uganda gibt es viele sehr arme Menschen – für sie ist es einfach nicht möglich, sich an den Klimawandel anzupassen. Und es sind nicht nur die direkten Auswirkungen der Klimakrise, die den Menschen zusetzen: Mehr als ein Drittel aller Ugander:innen leidet unter psychischen Problemen. Ich bin mir sehr sicher, dass ein großer Teil davon auf die Klimakrise zurückzuführen ist, auch wenn es dafür keine Statistik gibt. Eine der Mütter, die wir unterstützen, hat ihr ganzes Leben hart gearbeitet, um ein Haus für sich und ihre zwölf Kinder zu bauen. Dieses Haus wurde von einer Flut einfach weggeschwemmt. Heute ist die Frau depressiv. Aber viele Menschen wissen nicht einmal, dass sie Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit haben, weil wir in unserer Sprache Luganda kein Wort dafür haben. Deswegen machen wir Workshops, in denen wir die Symptome erklären. Viele teilen danach mit uns, was in ihnen vorgeht. Es motiviert mich, wenn mich eine Familie anruft und sagt: ‚Ivan, ihr habt uns so geholfen‘ – Das macht alle Anstrengungen wett.