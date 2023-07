„Durch den Rauch konnte ich nicht richtig atmen“

Und während wir über Hitze sprechen, trage ich eine Jacke, weil es gerade so kühl ist – mitten im Juni! Das ist mir im Sommer noch nie passiert und geht nun schon ein paar Wochen so. Dieses Jahr ist ohnehin das verrückteste, das ich bisher in Sachen Klimakrise erlebt habe. Normalerweise sind die Sommer hier warm und die Winter auch mild. Aber dieses Jahr haben wir sowohl im Sommer als auch im Winter viele Stürme und unfassbar viel Regen erlebt, viel mehr als normalerweise. Die Stürme haben das Wasser am Strand hochgepeitscht und überall gab es Überflutungen, sogar in der Stadtmitte. Normalerweise nutze ich den ÖPNV, um zur Arbeit zu kommen, was in LA eher eine Ausnahme ist. Diesen Winter allerdings stand das Wasser im Hauptbahnhof an manchen Tagen bis zu 30 Zentimeter hoch. Wir wurden mit Golf-Carts gefahren, weil man nicht mehr durch das Wasser laufen konnte. Wir spüren, dass sich die Extremwetterereignisse häufen und stärker werden.