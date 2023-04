„Ihre Dörfer wurden überflutet, ihre Ernten vertrockneten“

„In Bangladesch haben wir unterschiedliche klimabedingte Probleme: Im Süden sind der Meeresspiegelanstieg und die Versalzung der Böden die größten Probleme. Das trifft besonders die Frauen. Denn sie sind für das Wasserholen zuständig. Viele laufen mehrere Stunden am Tag, um Trinkwasser zu finden. Wie viel ihre Familien zu trinken bekommen, hängt davon ab, wie viel sie tragen können. Oft trinken sie selbst am wenigsten, damit der Rest der Familie genug hat. Das wirkt sich negativ auf ihre Gesundheit aus. Aufgrund der versalzenen Böden können viele zudem ihre Felder nicht mehr bestellen und ihre Nahrungssicherheit ist gefährdet. Deswegen gehen in vielen Familien die Väter zum Arbeiten in die Städte, während die Frauen mit den Kindern zurückbleiben. Der Wassermangel ist auch in anderer Hinsicht ein Dauerproblem. So kommt es im Süden von Bangladesch immer wieder zu Stürmen und Überflutungen. Dadurch breiten sich Krankheiten aus, die durch Wasser übertragen werden, etwa Cholera. Im Norden von Bangladesch ist hingegen das größte Problem die Dürre. Die Felder vertrocknen. In der Regenzeit können die ausgedörrten Böden das Wasser dadurch nicht aufnehmen und es kommt zu Überflutungen. Die Menschen dort leiden also doppelt.