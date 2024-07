„Die Menschen haben Angst vor dem Sommer bekommen“

Die Landwirtschaft wird in der Klimakrise stark vernachlässigt, finde ich. Und das, obwohl die Klimafolgen diesen Sektor besonders stark treffen. Meine Großeltern und ihre Naturverbundenheit haben letztendlich meinen Einstieg in den Klima-Aktivismus beeinflusst. Ich arbeite im Youth Policy Board des World Food Forum in Kollaboration mit der FAO als Vertreterin Nordafrikas mit. Dort entwickeln wir mit anderen jungen Menschen unter Anderem Maßnahmen, die wir für eine an ein neues Klima angepasste Landwirtschaft vorschlagen. Viele, vor allem junge, Menschen glauben, Landwirtschaft sei langweilig. Aber das ist nicht so, wir diskutieren viel darüber, wie man neue, moderne Technologien in diesem ‚alten‘ Sektor einsetzen kann. Besonders spannend finde ich, sich mit anderen jungen Menschen aus unterschiedlichsten Regionen darüber auszutauschen. Ich habe sehr viel von Landwirt:innen aus Palästina gelernt, die auch während des so lange andauernden Konflikts immer weiter Landwirtschaft betrieben haben – für viele war das alles, was ihnen geblieben ist, es war ihr einziges Einkommen. Gerade in konfliktzerrütteten Gegenden ist die Landwirtschaft unglaublich wichtig, da es auch immer um Nahrungssicherheit geht. Unsere Vorfahren hier im Nahen Osten haben so viel aufgebaut in der Landwirtschaft, wir können das nicht alles zerfallen lassen. Das wird unsere Generation nicht zulassen.