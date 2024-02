„Vier Monate ohne Meereis sind vier Monate ohne Einkommen“

Wir sprechen hier sehr viel über die Klimakrise. Denn das Meereis ist im Winter unsere Lebensgrundlage. Ich berede mit den anderen Jäger:innen, wie wir uns anpassen können. Es gibt aber noch keine konkreten Pläne. Wir sehen, dass sich mit den Umweltveränderungen auch das Verhalten der Tiere verändert. Heute gibt es viel mehr Eisbären bei uns in der Gegend als früher. Das dünne Meereis trägt die Bären nicht mehr. Deswegen müssen sie viel weiter schwimmen oder sich nahe am Festland aufhalten, um zu ihrer Beute zu gelangen. Zum Teil kommen sie jetzt bis in unsere Siedlung. In der ganzen Gegend sieht man ihre Pfotenabdrücke, sie riechen das Fleisch in den Vorratslagern am Stadtrand. Deswegen sagen wir unseren Kindern mittlerweile, dass sie in der Dunkelheit nicht zu weit auf das Meereis hinaus gehen sollen, weil die Bären so nah sind.

Wir können hier nicht leben wie in Europa, wir haben eine ganz andere Umwelt

Durch die wärmeren Wassertemperaturen haben wir hier im Norden nun auch Fischarten, die traditionell eher im Süden der Insel vorkommen, etwa Kabeljau.

Es ist zu leicht, die Schuld nur den großen Unternehmen und der Industrie zu geben. Denn letztendlich nutzen wir alle die Produkte, die sie herstellen. Wir müssen alles neu denken: Wie wir Energie erzeugen, wie wir Müll reduzieren und Materialien, die schon vorhanden sind, weiterverwenden können. Das Meer ist voller Plastik. Wir sollten es rausholen und nutzen, statt immer noch mehr zu produzieren und die Erde auszubeuten. Es ist eine Schande, dass so viele Menschen vergessen haben, Teil der Natur zu sein. Man muss sie fühlen, riechen, in ihr schlafen. Sonst kann man sie nicht verstehen und lieben. Wir leben in sehr engem Kontakt mit der Natur, in unserer Umgebung ist die Jagd überlebensnotwendig. Deswegen ist mir wichtig, dass die Menschen verstehen: Wir können hier nicht leben wie in Europa, wir haben eine ganz andere Umwelt. Immer wieder werden wir von Menschen aus westlichen Ländern verurteilt, die sagen, unsere Jagd wäre brutal, zum Beispiel in Online-Kommentaren auf Youtube. Das ist absurd für mich. Im Westen werden Tiere in Massen und kleinen Käfigen gehalten, die Tiere leiden. Unsere Tiere sind ihr Leben lang frei, sie haben nicht gelitten.