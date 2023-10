„Ich werde deprimiert von all den erdrückenden Fakten“

„Wenn ich über die Klimakrise spreche, muss ich immer an zwei Blüten denken. Denn an diesen sehen wir, wie sehr die Natur sich verändert. In der Schule fanden meine Freund:innen und ich es immer schade, dass wir die Kirschblüte verpassen. Mitte April stand alles in rosaroter Blüte – und wir hatten Prüfungen und mussten lernen. Heute blühen die Kirschbäume durch den früher einsetzenden Frühling bereits Ende März – die jetzigen Schüler:innen erleben sie inzwischen also voll mit. Eine Sache fühlt sich dabei besonders seltsam an: Weil es so früh im Jahr blüht, sind viele Insekten noch nicht geschlüpft oder aktiv. Man sieht also die wunderschönen Kirschbäume, aber keine Insekten. Früher hat es zur Zeit der Kirschblüte überall gesummt – jetzt nicht mehr.