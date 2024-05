„Die Klimakrise muss in die Klassenzimmer“

Honduras in Mittelamerika ist eines der am stärksten von klimatischen Gefahren betroffenen Länder: Stürme, Überflutungen, Dürren und Erdrutsche treten dort verstärkt auf. Ein Problem ist der Wassermangel vor allem in ländlichen Gegenden, der schon heute viele Menschen betrifft und in der Zukunft durch die Klimakrise noch gravierender werden könnte. Modelle sagen voraus, dass bis Ende des Jahrhunderts die Regenfälle in Honduras um 20 Prozent zurückgehen werden und die Wasserverfügbarkeit somit um 41 Prozent sinkt. Etwa 65 Prozent der ländlichen Bevölkerung lebt in Armut und ist stark abhängig von ausreichend Regenfällen, um sich selbst zu versorgen.