„Mein Leben wurde von Supertaifun Haiyan zerstört“

In der kommenden Nacht traf der Sturm um drei Uhr nachts auf unsere Insel. Der Strom fiel aus und mein Vater zwang mich, in das Safehouse zu flüchten. Es war dieses Mal das Gebäude meiner alten Kita. Ich hatte nur eine kleine Tasche dabei, darin ein Lexikon, ein Buch, ein Stift, ein Notizblock, mein Handy und ein Ladekabel. Kleidung hatte ich gar nicht erst mitgenommen, weil ich dachte, wir würden am nächsten Tag – wie sonst immer – in unser Haus zurückkehren. Mitten in der Nacht wachten wir auf von den Schreien anderer Einwohner:innen auf. Es waren vor allem Kinder und junge Menschen, die Angst um ihre älteren Verwandten hatten. Doch wir konnten ihnen nicht helfen, weil wir uns sonst selbst in Lebensgefahr gebracht hätten. Irgendwann mussten wir uns in eine andere Ecke des Raumes quetschen, die Fenster dort zersplitterten und mein Vater wurde verletzt. Ich sah, wie Häuser zusammenbrachen, von denen ich gedacht hatte, sie seien unzerstörbar. Große Bäume knickten einfach um. Die Wellen der Sturmflut draußen waren bis zu sieben Meter hoch – und hinzu kam noch ein Erdbeben. Menschen rannten vor den Wellen weg und hielten dabei ihre Kinder in den Armen. Das heulende Geräusch, das der Wind in dieser Nacht machte, kann ich auch zehn Jahre später nicht wirklich beschreiben. Es schien aus den Tiefen der Erde zu kommen.