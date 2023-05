„Viele Orte bekommen ihr Wasser von Lastwagen geliefert“

„Ich weiß noch genau, wie dieser Ort früher aussah. Er war viel grüner, eine Oase in der Wüste. Ich bin in der Nähe der Stadt Calama geboren, habe dann an verschiedenen Orten in ganz Chile gelebt und bin jetzt wieder in Calama. Heute ist es normal, das Wasser in Plastikflaschen zu kaufen, früher haben wir Leitungswasser getrunken. Wir hatten hier früher vier Jahreszeiten – heute gibt es nur noch zwei: heiße, trockene Sommer und kalte, trockene Winter. Die Gegend leidet seit mehr als zehn Jahren unter einem Wasserdefizit. Mittlerweile ist die Trockenheit die Norm. Dass es so trocken ist, liegt daran, dass der Río Loa, der größte Fluss des Landes, sich aus Regen- und Schneefällen aus den Anden speist. Aber dort regnet und schneit es immer weniger – eine Folge des globalen Klimawandels.