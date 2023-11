„Für den Wein sind die Klimaveränderungen fatal“

Derzeit ist die Lage hier in Bezug auf den Klimaschutz schwierig, trotzdem glaube ich weiter an die Demokratie. Deswegen will ich mich zumindest lokal in meinem Dorf politisch engagieren. Wenn ich das erzähle, warnen mich viele, ich würde enttäuscht werden. Aber es ist einfach, sich zu beschweren und nichts zu tun. Ich muss mich für meine Zukunft einsetzen.“

Mehr Informationen über die Klimakrise in Italien

Italien war vor allem in den letzten Jahren stark von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen: Vergangenes Frühjahr war durch die heftige Winterdürre in Norditalien der Wasserpegel des Gardasees so niedrig, dass eine Landbrücke auftauchte. Auf die Trockenheit folgten im Mai Starkregenfälle. Die ausgelaugten Böden konnten die Wassermassen nicht aufnehmen. Mindestens neun Menschen kaman ums Leben, 20 000 wurden obdachlos.