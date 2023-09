„Die Hotelgäste wollten andauernd wissen, ob sie in Sicherheit sind“

In unserer Region haben wir immer schon Waldbrände gehabt, unsere Vegetation ist daran angepasst, die vielen Pinienbäume sind ein Vorteil: Ihre Zapfen ploppen bei Hitze auf, ein bisschen wie Popcorn. Dabei verteilen sie ihre Samen und die Pflanzen wachsen nach. So erholt sich bei uns die Vegetation nach Feuern relativ schnell. In anderen Teilen der Türkei hingegen wachsen viele Büsche und Sträucher, die schnell brennen und deren Samen nicht ans Feuer angepasst sind. Dass die Feuer so riesig und unkontrollierbar sind, ist neu.