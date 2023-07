„Derzeit erleben wir die schlimmste Dürre seit 40 Jahren“

Als ich das letzte Mal das Dorf meiner Großmutter in der Nähe von Casablanca besucht habe, sah ich die Folgen dieser Krise mit eigenen Augen: Viele Menschen, die früher in der Landwirtschaft gearbeitet haben, können das nun nicht mehr machen. Sie ziehen vom Land in die Städte, das wird gerade zu einer neuen Normalität. Die lokalen Behörden versuchen zwar zu unterstützen und installieren Brunnen in den Dörfern. Aber die reichten bei weitem nicht, um die Wasserknappheit in der Gegend zu lindern, sagte mir einer der Einheimischen. Als Folge dieser enormen Wasserknappheit könnten laut Klimawissenschaftler:innen auch nomadische Kulturen in der marokkanischen Sahara aussterben. Sie ziehen durch die Wüste mit ihren Tieren, hüten Kamele, Ziegen und Schafe. Ich stamme selbst von nordafrikanischen Amazigh und arabischen Beduinen ab, die ihre nomadische Lebensweise vor langer Zeit aufgegeben haben. Auch deswegen trifft mich das wirklich hart.