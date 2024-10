„Meine Familie ist gegen meinen Aktivismus, da er gefährlich ist“

Ich glaube, wir müssen Klima- und Umweltbildung viel stärker in die kongolesischen Bildungspläne einbinden. Es kann nur ein gerechter Wandel stattfinden, wenn schon die Kinder lernen, wie wichtig es ist, das Klima zu schützen. Diesen Wandel braucht es so dringend und in unterschiedlichen Sektoren der Gesellschaft und der Wirtschaft. Wir Klimaaktivist:innen könnten unser Wissen in die Bildungseinrichtungen bringen, wir sprechen die regionalen Sprachen und können so direkt und auf Augenhöhe mit den Schüler:innen kommunizieren – von der Grundschule bis in die Universitäten. So könnten mehr junge Menschen selbst aktiv werden und Wissen in Taten umsetzen. Zum Beispiel verschiedene Techniken, um die Umweltverschmutzung und die Müllproblematik hierzulande in den Griff zu bekommen. Bildung ist der Schlüssel zum Leben. Wir brauchen sie, um uns gegen die Folgen der Klimakrise wappnen zu können.“

Mehr Informationen über die Klimakrise in DR Kongo:

Ein Großteil der zweitgrößten Tropenwälder der Welt liegt in der DR Kongo, sie speichern große Mengen CO₂. Auch wenn das Land reich an biologischer Vielfalt und Ressourcen ist, ist es eines der ärmsten der Welt. Die Klimafolgen werden in der DR Kongo wohl zunehmen: Laut Forschung wird ein Temperaturanstieg von drei bis fünf Grad Celsius im nächsten Jahrhundert erwartet. Außerdem soll es mehr Niederschlag geben, gleichzeitig aber auch verstärkt Trockenphasen in der Regenzeit. Diese Veränderungen werden das Leben der Menschen in der DR Kongo stark beeinflussen, da sie große Auswirkungen auf die Hauptwirtschaftssektoren wie Landwirtschaft, Handel und Wasserkraft haben. Die meisten Kongoles:innen leben von der Landwirtschaft, die hauptsächlich regengesteuert ist.