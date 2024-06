„Die Klimakrise macht Saisonarbeit viel schwieriger“

Das Bewusstsein für die Klimakrise ist hier sehr unterschiedlich verteilt. Ich habe das Gefühl, in größeren Städten gibt es mehr Wissen darüber als in ländlichen Regionen. In Idaho, wo ich lebe und arbeite, ist die Outdoor-Community zwar sehr groß – es fehlt aber an Bewusstsein für die Klimakrise. Die Menschen lieben die Natur, gleichzeitig ist ein Großteil aber politisch sehr konservativ eingestellt und priorisiert die Klimakrise nicht besonders. Das lässt mich immer wieder kopfschüttelnd zurück. Auf Orcas Island im Nordwestpazifik, wo ich aufgewachsen bin, und in Seattle, wo ich auch gelebt habe, ist die Situation anders: Ich hatte dort immer das Gefühl, dass die Menschen sich der Veränderungen sehr bewusst sind. Es war viel einfacher, zu Klimaprotesten zu gehen und sich klimafreundlich zu verhalten. Recycling war in Seattle super einfach, in Idaho hingegen ist Biomüll quasi ein Fremdwort.