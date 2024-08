„Ich könnte so tun, als wäre es nur schlechtes Wetter“

Insgesamt muss sich das System verändern, das ist klar. Aber irgendwo muss man anfangen – warum also nicht bei sich selbst? Wie könnte ich erwarten, dass die Anderen etwas verändern, wenn ich das selbst nicht tue? Wie könnte ich den Menschen sagen, dass sie nicht genug tun, während ich selbst in der Gegend umherfliege? Ich will natürlich niemandem verbieten, die Familie auf der anderen Seite der Welt zu besuchen, darum geht es nicht. Ich sage auch nicht, dass ich nie wieder fliegen werde – ich würde so viele Gegenden gerne bereisen, Südamerika zum Beispiel. Mir geht es darum, durch meine Art zu leben hoffentlich andere zu inspirieren, auch etwas zu verändern. Viele Menschen, auch in meinem näheren Umfeld, nutzen andere, lautere Protestformen. Einige haben sich auch schon auf die Straße geklebt. Ich verstehe das, wenn man alles andere versucht hat und einfach nichts eine Veränderung bringt. Aber an diesem Punkt bin ich noch nicht. Ich versuche es zumindest derzeit auf die sanftere Tour: Einen positiven Einfluss zu haben, ist so etwas wie mein Lebensmotto.

Wir wollen mit unserem klimaneutralen Bus viele zum Umdenken und Handeln bewegen

Und hier kommt unser Bus-Projekt ins Spiel. Ich habe in Lausanne studiert und war damals viel weniger umweltbewusst als jetzt. Dann freundete ich mich mit Student:innen an, die stärker in die Klimabewegung eingebunden waren und änderte viele meiner Verhaltensweisen. Uns vereinte vor allem die Liebe fürs Reisen. Damals machte ich bei der Formula Student mit. Bei diesem internationalen Konstruktionswettbewerb bauen Student:innen Fahrzeuge für nicht-professionelle Rennfahrer:innen. Ich habe damals am Prototyp für einen elektrischen Rennwagen mitgebaut. Mein Freund Curdin kam daraufhin mit der Idee um die Ecke, dass wir doch einen elektrischen Bus bauen könnten. Anfangs war das viel lockeres Gerede, noch nichts Konkretes.