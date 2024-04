„Die Klimakrise hat große Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit in Kenia“

„2023 gab es in Kenia eine heftige Dürre. In deren Folge ist im Bundesstaat Nyandarua der Olbolossat-See im Zentrum des Landes beinahe komplett ausgetrocknet. Viele Menschen verbringen dort ihre Freizeit, auch ich habe es dort geliebt. Als das Wasser verschwand, verschwanden auch die Nilpferde, die normalerweise in dem See lebten. Sie wanderten flussaufwärts, um mehr Wasser zu finden. Gleichzeitig ist auch die Zahl der Waldbrände stark angestiegen, weil es so trocken war. Und als der Regen endlich kam, war das kein normaler Regen. Es hat über Stunden nicht mehr aufgehört, die Wassermassen haben in manchen Gegenden ganze Häuser weggespült. Insgesamt haben sich die Niederschlagsmuster verändert: Wir hatten früher eine kurze und eine lange Regenzeit. Der Regen hat sich nun zeitlich verschoben, was es den Landwirt:innen sehr erschwert, ihre Pflanzzeiten zu planen. Wenn sie ihre Samen zu früh oder zu spät säen, kann ihnen der starke oder der ausbleibende Regen die Ernte auf den Feldern zerstören.