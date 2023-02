„Neuerdings verhungern im Winter immer wieder Tiere“

Unsere Rentiere sind im Sommer in den Bergen, im Westen an der Grenze zu Norwegen. Im Herbst bringen wir sie mit Trucks runter in die Wälder an der Ostseeküste. Dort verbringen wir den Winter mit ihnen und im Frühling ziehen wir dann wieder in die Berge. Wir begleiten sie auf Schneemobilen und manchmal auch mit dem Helikopter. Probleme gibt es nicht nur durch die Klimakrise, sondern auch durch die Forstindustrie: Dort, wo viele Bäume gefällt werden, schmilzt der Schnee schneller und wir können die Herden schlechter zusammenhalten, da die Tiere sich dann freier bewegen. Es ist außerdem schwierig, mit den Schneemobilen vorwärtszukommen, wenn zu wenig Schnee liegt. Früher ließen die Hirt:innen in einem schlechten Winter die Tiere frei in den Wäldern herumlaufen, wo sie viele Baumflechten fanden – aber die Holzindustrie fällt so viele alte Bäume, auf denen die Flechten wachsen, dass es heute kaum mehr welche gibt. Hinzu kommt: Für die Tiere ist es viel schwieriger, wenn Tag und Nacht höhere Temperaturen herrschen, weil damit der Schnee weicher ist und sie einsinken. Sie schaffen keine langen Distanzen und werden viel schneller müde.