„Ich will, dass wir auf der Weltkarte weiterhin existieren“

Aktuell lebe ich mit meiner Frau in Perth in Australien, sie hat hier ein Unistipendium. Hier ist alles so groß und weit entfernt. Das kenne ich von zuhause anders. Auf der Hauptinsel Funafuti, wo ich herkomme, brauche ich mit dem Fahrrad von einem Ende zum anderen rund 45 Minuten. In Perth muss ich über eine Stunde mit dem Zug fahren, um meine Tante zu besuchen, die auch hier lebt. Wenn wir uns hier mit den anderen Tuvaluer:innen treffen, dann reden wir non stop über Zuhause und welche Neuigkeiten es von dort gibt.

Durch künstlich aufgeschütteten Sand vom Meeresboden soll Tuvalu wieder wachsen

Wir Tuvaluer:innen sind sehr eng miteinander verbunden und tief in unserem Land verwurzelt. Es leben insgesamt nur rund 11 000 Menschen auf den Inseln, auf Funafuti sind es rund 800. Ich kenne sie alle und bin mit vielen verwandt. Wir helfen uns gegenseitig, wenn jemand ein Problem hat, der Gemeinschaftsgedanke ist sehr ausgeprägt in unserer Gesellschaft. Wir haben eine sehr starke Verbindung mit unseren Ältesten und viel Respekt voreinander. Müssten wir woanders leben, wäre das alles in Gefahr.