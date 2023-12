„Ich kann Korallen kein Pflaster aufkleben und alles ist gut“

„Ich habe viel Zeit an Küsten und unter Wasser verbracht. Dort sieht man schon sehr viele Auswirkungen der Klimakrise. Tierarten wie Tigerhaie, die normalerweise zumindest zeitweise in tropischen Meeren leben, ziehen weiter nach Norden. Sie versuchen, sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Für viele bedeutet das: Abwandern und bessere Orte zum Jagen und Aufziehen der Jungen zu suchen. Andere Tiere können nicht einfach weiterziehen, zum Beispiel Korallen. Immer mehr von ihnen bleichen durch die höheren Wassertemperaturen aus. Zum Teil können sich Korallen von der Bleiche erholen, aber das dauert lange. Wenn an einem Ort die Temperatur sehr stark zunimmt, werden die Algen, mit denen die Korallen eigentlich in einer Symbiose leben, zum Feind. Normalerweise versorgen die Algen die Korallen mit Nährstoffen und geben ihnen ihre Farbe. Aber durch wärmere Wassertemperaturen produzieren sie statt Zucker und Sauerstoff schädliche Sauerstoffradikale. Die Korallen stoßen die Algen dann ab, um sich zu schützen, bleichen in der Folge aber aus. So verlieren die Korallen ihren wichtigsten Nahrungsgeber, sie werden wesentlich anfälliger für Krankheiten. Ein wenig wie bei uns Menschen: Wenn wir uns nicht gesund ernähren, werden wir krank und mit der Zeit kann es schlimmer werden, wenn wir keine ärztliche Hilfe bekommen.

Korallen sind wie ein Wald unter Wasser. Sie schaffen Lebensraum für fast ein Viertel aller Wasserlebewesen. Die tropischen Ozeane sind richtige Hotspots für Biodiversität, viele Tier- und Pflanzenarten gehen durch die Klimakrise verloren. Letztlich hat das auch schlimme Auswirkungen auf die Menschen, die an den Küsten wohnen. Viele von ihnen leben vom Fischfang. Wenn die Fische abwandern, verschwindet ihre Nahrungs- und auch ihre Lebensgrundlage. Das vergessen wir so oft: Am Ende trifft uns die Klimakrise genauso hart wie andere Tiere, denn wir sind Teil eines ganzen Systems. Wir Menschen brauchen Sauerstoff. Die Ozeane produzieren ihn. Die Natur – und ganz besonders die Ozeane – erfüllen fast alle unserer lebensnotwendigen Bedürfnisse. Wir brauchen die Natur und ganz besonders die Ozeane, nicht nur, um uns zu ernähren. Das Meer produziert einen großen Teil des Sauerstoffs, den wir atmen.

Auch außerhalb des Meeres fallen mir Veränderungen auf. Meine Familie lebt in Mexiko City. In den vergangenen Jahren sind die Jahreszeiten durcheinandergeraten. Meine Oma spricht sehr viel über die Veränderungen. Sie baut seit Jahrzehnten Pflanzen in ihrem Garten an und merkt, wenn es zu trocken ist oder zu nass. Die Hitze ist intensiver als sonst, die Winter sind stärker geworden. In der Regenzeit fällt viel mehr Regen als normalerweise und führt zu starken Überschwemmungen. Sie treffen vor allem diejenigen, die in schlecht gebauten Häusern in den ärmeren Vierteln leben. Teils stand das Wasser so hoch auf den Straßen, dass wir weder in die Arbeit noch zur Schule gehen konnten. Viele Menschen hier beschäftigt auch der steigende Preis für Tortillas. Das mag wie ein kleines, lokales Problem wirken, aber es hängt mit der Klimakrise zusammen. Weil die klimatischen Bedingungen sich ändern, ist es schwieriger für die Landwirt:innen, Mais anzubauen. Diese größeren Zusammenhänge sind vielen hier nicht klar. In großen Städten wie Mexiko City hat man kaum direkten Zugang zur Natur und spürt die Klimakrise dann eher an solchen Begleiterscheinungen.