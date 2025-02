„Sobald ich die Flammen sah, begann ich zu packen“

„Der Strom ging in der Nacht zum 6. Januar aus. Ich wachte nachts auf, weil der Wind so laut war. Vor einem Jahr gab es ähnliche Stürme, aber dieses Mal war es anders. Das habe ich vor allem an meiner Hündin Freya gemerkt, sie war sehr unruhig und hat panisch geatmet, so habe ich sie noch nie gesehen. Sie ist normalerweise sehr ruhig und entspannt. Aber in dieser Nacht musste ich sie mit in mein Bett nehmen, um sie zu beruhigen. Morgens war der Garten vom Wind total zerstört. Tagsüber ging ich dann in die Kletterhalle, um dort das Internet zu nutzen und zu arbeiten, da wir zuhause aufgrund des Sturms keinen Strom mehr hatten.