„Den Geruch werde ich nie vergessen“

Was ich jetzt in Paiporta erlebt habe, hat etwas in mir verändert: Vorher wollte ich immer irgendwann eigene Kinder haben. Das will ich jetzt nicht mehr. Denn ich finde es unverantwortlich, jemanden in eine Welt zu setzen und diesen Menschen nicht beschützen zu können. Ich lebe privilegiert in Spanien, wahrscheinlich würde mein Kind also auch 2050 genug zu essen haben – aber es ist doch nicht verantwortungsvoll. Gerne hätte ich mehr Hoffnung, aber gerade bin ich an einem Punkt, an dem es mir schwerfällt.“