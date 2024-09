„Der Regen ist außer Kontrolle, Häuser und Ernten werden weggespült“

Ich studiere Umweltingenieurswesen in Dodoma, der Hauptstadt. Die Gegend ist eine der trockensten in Tansania. Dort habe ich eine Frau kennengelernt, sie ist Witwe und hat ein kleines Stück Land. Die Pflanzzeit ist durch die kurze Regenzeit sehr kurz. Die Ernten sind ohnehin klein, aber nun trocknen immer mehr Brunnen aus und die Erträge sinken. Ihre Tochter hilft ihr beim Wasserholen. Das Mädchen muss neun Kilometer laufen zur nächsten Wasserstelle. Dürren beeinflussen also nicht nur die Produktivität, sondern auch die Zeit der Menschen: Die Frau und ihre Tochter verbringen ungefähr neun Stunden am Tag mit Wasserholen, der Bestellung des Feldes und Kochen. Schlafen müssen sie auch noch. Wann soll das Mädchen in die Schule gehen und Hausaufgaben machen?