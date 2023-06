Wie die Klimakrise das Leben auf Fuerteventura verändert

Mein Waldgarten kommt zudem komplett ohne Pestizide aus. Teils nutzen wir Tiermist zum Düngen, aber sonst nichts. Die konventionellen Landwirt:innen in der Gegend sprühen alle Pestizide auf ihre Pflanzen, viele nutzen Glyphosat – und wissen gar nicht, was sie der Natur und auch sich selbst damit antun. Sie verstehen nicht, dass sie selbst am Ende darunter leiden: Wenn man die Erde kaputtmacht, kann sie einem irgendwann nichts mehr zu essen geben. Viele Menschen auf unserer Insel verstehen das nicht. Dabei könnten sie es sogar nebenan sehen: In unserem Garten brauchen wir all das nicht, wir pflanzen saisonal an und können einen Großteil unseres Eigenbedarfs damit decken. Im Winter kann man zum Beispiel super Salat anbauen, im Sommer ist es dafür aber viel zu heiß. Wir haben mit Nachbar:innen ein ähnliches Projekt in ihrem Garten gestartet, schon nach einem Jahr konnten sie Kochbananen und Papayas ernten. Sie sind total begeistert – wie alle, die den Waldgarten in der Wüste unserer Insel sehen.“