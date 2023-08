„Das Horrorszenario wäre, dass die Insel unbewohnbar wird“

Die nordfriesische Insel Pellworm ist schon heute besonders von den Folgen der Klimakrise betroffen: Sie liegt einen Meter unter dem Meeresspiegel – einzig der Deich bewahrt die Insel vor dem Untergang. Durch die Klimakrise wird es in der Nordsee besonders in den Wintermonaten wahrscheinlich häufiger zu Starkregen und Orkanen kommen. Im Sommer hingegen gehen Forscher:innen von zunehmenden Dürren aus. Durch den Anstieg des Meeresspiegels kann es in Zukunft auch vermehrt zu Sturmfluten kommen, welche das Leben auf der Insel gefährden: Denn bis zum Jahr 2100 könnte das Wasser einen Meter höher auf die Insel treffen als 100 Jahre zuvor. Zwischen 1969 und 2017 hat sich die durchschnittliche Oberflächentemperatur der deutschen Nordsee um 1,3 Grad Celcius erhöht. Das hat an Küstenstädten bereits zu einem deutlichen Anstieg des Meeresspiegels geführt: In Cuxhaven etwa um 40 Zentimeter seit Mitte des 19. Jahrhunderts und 20 Zentimeter in Travemünde.