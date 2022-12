„Steve würde niemals jemanden beklauen“

Maikes Eltern sind im Urlaub und sie schmeißt eine Hausparty. Am Tag darauf sind Maike, Emre und Raphaela damit beschäftigt, Restalkohol abzubauen und sich über den Abend auszutauschen. Die Party war gelungen und das Haus steht noch. Doch beim Aufräumen stellt Maike fest, dass ein Erbstück ihrer Oma nicht mehr an seinem Platz liegt. Am Ende würde eine:r der drei vom Scham am liebsten im Erdboden versinken.