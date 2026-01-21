Zum Hauptinhalt springen

„Muss ich ins Krankenhaus?!“

Zuerst bekommt nur Ben sonderbare Symptome. Aber kurz, nachdem er seine Kumpels davon erzählt, geht es auch ihnen zunehmend schlecht. Womit wurden sie angesteckt – oder gar vergiftet?
Von Carim Soliman
FDE

Wer schreibt?

Ben (26) hat die Kumpels Martin (32) und Gabriel (29) bei einem Italienischkurs kennengelernt und möchte sich mit ihnen anfreunden.

Und warum?

Ben hat Gabriel und Martin erzählt, dass er auch Fußballfan ist. Nun wollen die drei zum ersten Mal zusammen ins Stadion gehen.

Und so könnte das aussehen:

  1. Do. 15. Jan.

  2. Martin

    Noch drei Tage, Jungssss 18:20

  3. Martin

    Seid ihr ready für's Stadion?? 18:20

  4. Gabriel

    Ich bin heiß wie Frittenfett 18:24

  5. Gabriel

    Und habe selbiges schon in der Nase 18:24

  6. Gabriel

    Gemeinsam frisch geschnittenem Rasen, Bier und Abstiegsgefahr 18:24

  7. Ben

    Boys, es tut mir leid, aber ich kann nicht mit 18:38

  8. Ben

    Ich hab mir was weggeholt 😭😭 18:38

  9. Ben

    Mein Hals ist seit gestern geschwollen 18:38

  10. Ben

    Und ich habe so ein pelziges Gefühl auf der Zunge 18:39

  11. Gabriel

    Oh neee 18:42

  12. Gabriel

    Beim Sprachkurs vorgestern klangst du noch tutto bene 18:43

  13. Gabriel

    Nimmst du Zink? Und mit Thymian ausspülen!! 18:43

  14. Gabriel

    Dann wird das vor Anpfiff vielleicht wieder 18:43

  15. Ben

    Das hoffe ich doch schwer! 18:45

  16. Ben

    Aber wenn es eine Rachenentzündung sein sollte (fühlt sich so an), dann sehe ich schwarz 18:45

  17. Martin

    Cazzo!!! Das ist DAS Spiel der Saison!! 18:52

  18. Ben

    Ich weiß :/// 18:56

  19. Fr. 16. Jan.

  20. Gabriel

    Ben, du hast nicht zufällig Gliederschmerzen? 10:23

  21. Ben

    Voll! Wieso? 10:26

  22. Gabriel

    Ich auch... und einen dicken Hals und Pelz auf der Zunge 10:27

  23. Gabriel

    Mein Thermometer sagt kein Fieber, aber meine Stirn ist auf jeden Fall wärmer als sonst 10:28

  24. Martin

    Neeee Leute 10:32

  25. Martin

    Es kann doch nicht sein, dass ihr ausgerechnet jetzt beide krank werdet! 10:32

  26. Gabriel

    Ich habe mich Dienstag bestimmt bei dir angesteckt, Ben 10:33

  27. Ben

    Möglich, tut mir leid! 10:35

  28. Gabriel

    Ist dir auch schon schwummrig? 10:36

  29. Ben

    Ja, jetzt, wo dus sagst! 10:36

  30. Martin

    Ah echt?? 10:40

  31. Martin

    Ich habe irgendwie auch seit heute Morgen so einen leichten Schleier vor Augen 10:40

  32. Martin

    Ich dachte aber, das liegt einfach daran, dass ich nicht so gut geschlafen habe 10:41

  33. Gabriel

    OMG ich hatte auch eine furchtbare Nacht!! 10:57

  34. Ben

    Tut mir leid Leute, scheint so, als müssten wir den Stadionbesuch echt abhaken... 11:07

  35. Gabriel

    Warst du schon beim Arzt, Ben? 11:08

  36. Ben

    Noch nicht, aber ich brauche erst am Montag eine Krankschreibung, ist ja noch 11:10

  37. Ben

    Und ich sollte wirklich nicht ins Stadion, aber ansonsten kann ich es mit Hustenpastillen und Nasenspray ganz gut aussitzen, denke ich 11:11

  38. Gabriel

    Nicht, wenn es südtirolisches Scharlachfieber ist 13:04

  39. Ben

    Äh, was für ein Fieber? 13:11

  40. Martin

    Ja, was ist das?? 13:12

  41. Martin

    Klingt furchtbar 13:12

  42. Gabriel

    Ich habe Chatty unsere Symptome geschrieben und um Diagnose gebeten – passt alles auf südtiroler Scharlachfieber, sagt er. Fehlt nur noch ein Jucken hinterm Trommelfell. 13:14

  43. Martin

    Mich juckt es krass hinter dem Trommelfell!!! 13:37

  44. Martin

    Muss ich ins Krankenhaus?! 13:37

  45. Gabriel

    Vielleicht fahren wir besser alle 13:38

  46. Ben

    Also mich juckt es gar nicht hinterm Trommelfell! 13:38

  47. Ben

    Toll fühle ich mich nicht, aber auch nicht krankenhausreif 13:38

  48. Ben

    Vielleicht schlafen wir noch eine Nacht drüber 13:39

  49. Gabriel

    Und wenn es doch südtiroler Scharlachfieber ist?? Da zählt jede Stunde! 13:42

  50. Ben

    Also ich habe eben fix meinen Schwager gefragt. Der ist Arzt, vielleicht habe ich das noch nicht erzählt. Und der meinte, südtiroler Scharlachfieber ist überhaupt erst ab dem dritten Tag diagnostizierbar. 13:44

  51. Gabriel

    Bist du sicher? Davon steht hier nix... 13:45

  52. Ben

    Super sicher! Ich vertraue meinem Schwager da voll 13:45

  53. Sa. 17. Jan.

  54. Martin

    ES IST EINE BLEIVERGIFTUNG 8:17

  55. Gabriel

    ???????? 8:17

  56. Martin

    Ich habe gestern einen Deep-Dive gemacht und nochmal über den vergangenen Kurs nachgedacht 8:18

  57. Martin

    Erinnert ihr euch an die selbstgemachte Lasagne, die der Lukas zum letzten Treffen mitgebracht hat? 8:18

  58. Martin

    Mir ist von Anfang an so ein komischer metallischer Geschmack aufgefallen 8:18

  59. Martin

    Die Schale war 100 Pro mit Blei verseucht!!! 8:19

  60. Gabriel

    Du hast recht, ich erinnere mich auch noch!! 8:19

  61. Ben

    Ist Lukas nicht Hyperallergiker? 8:23

  62. Ben

    Ich glaube, der wäre der Letzte, der in der Küche mit irgendwelchen Schadstoffen hantiert 8:23

  63. Ben

    Und mir gehts auch schon ein bisschen besser 8:24

  64. Ben

    Also zum Spiel wird es sicher nichts, aber eine Bleivergiftung ist es sicher nicht 8:24

  65. Martin

    Ben das ist TYPISCH für eine Bleivergiftung, da fühlt man sich zwischendurch immer besser 8:25

  66. Martin

    Wir müssen jetzt sofort in die Notaufnahme 8:25

  67. Gabriel

    Ich mache sofort los, das nächste Krankenhaus ist um die Ecke 8:26

  68. Ben

    OK HALT ICH HAB GELOGEN 8:26

  69. Ben

    Ich bin gar nicht krank und das mit meinem Schwager stimmt auch nicht 8:26

  70. Gabriel

    ???????? 8:27

  71. Martin

    Wie bitte?? 8:27

  72. Ben

    Ich mag euch total gerne. Ihr habt mich so toll in den Sprachkurs aufgenommen und ich habe immer eine super Zeit, wenn wir was trinken gehen. Aber ich will auf gar keinen Fall ins Stadion. Ich hasse einfach Fußball. Ich finde ihn langweilig und die ganze Macker-Kultur drumherum unerträglich. 8:29

  73. Ben

    Aber ich wollte nicht gleich den Spielverderber machen. Der Italienisch-Kurs geht ja auch nicht mehr so lange... 8:30

  74. Gabriel

    UND DANN MACHST DU UNS LIEBER TODESANGST???? 8:32

  75. Martin

    Unfassbar 8:32

  76. Ben

    Ich kann ja nicht ahnen, dass ihr euch von der KI irgendeine ausgedachte Alpenkrankheit einreden lasst und gleich in die Notaufnahme rennt... 8:33

  77. Martin

    Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank!!! 8:33

  78. Gabriel

    Ich zittere am ganzen Körper 8:34

  79. Martin

    Man kann vor Angst übrigens ein Aneurysma kriegen, Ben!! 8:36

  80. Gabriel

    Martin, ich finde nichts zu Angst und Aneurysmen 10:50

  81. Gabriel

    Aber ist ein Taubheitsgefühl in den Ohrläppchen da ein Warnsignal? 10:50

