  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Flirt im Fernbus

„Neben mir sitzt der hotteste Typ ever“

Emil, Kerim und Franz fahren mit dem Fernbus nach Kopenhagen. Zwei von ihnen haben einen Horrortrip – und einer eine aufregende Begegnung.
Von Vera Scheffler
Grafik: SZ Jetzt

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt?

Emil (24), Kerim (25) und Franz (25) sind gute Freunde und leben in Wien.

Und warum?

Da keine Sitzplatzreservierung gebucht wurde, sitzen die drei verteilt im grünen Doppeldecker, mit dem sie in den Urlaub nach Kopenhagen fahren.

Und so könnte das aussehen:

  1. Mo. 5. Jan

  2. Franz

    Okay Leute, wessen Idee war es nochmal, mit dem Bus zu fahren?! Ich sitze direkt an der Toilette!!! 16:17

  3. Emil

    Oh man. Scheiße! 16:18

  4. Franz

    Im wahrsten Sinne des Wortes. 16:18

  5. Kerim

    Du Armer! Halte durch. Ich würde gerne sagen, es ist nicht mehr so lange, aber das wäre irgendwie auch gelogen. Ich habe tatsächlich Glück gehabt und sogar einen Platz mit Beinfreiheit erwischt. 16:30

  6. Franz

    HÄ??? Wie hast du das denn geschafft?! Leute. Es gehen jetzt schon welche aufs Klo. Wir sind doch erst vor 10 min losgefahren 😒 16:31

  7. Emil

    Du schaffst das! Falls bei mir was frei werden sollte, sag ich dir sofort Bescheid. Allerdings hoffe ich, dass das nicht passiert. Neben mir sitzt nämlich wirklich der HOTTESTE Typ ever. Buzzcut in PLATINBLOND, Ohrringe und Schnauzer. Er sieht aus, als würde er als Berliner DJ arbeiten. Ich bin verliebt! 17:00

  8. Kerim

    Ahh. Dann hast du jetzt 20h Zeit, ihn kennenzulernen. Hattet ihr schon irgendeine Interaktion? Ich freue mich auf deine Updates. 17:01

  9. Franz

    Och nö, Emil. Hatten wir nicht ein Männerwochenende ohne Dates geplant? 17:06

  10. Emil

    Männerwochenende ohne Dates hört sich furchtbar an haha. Kerim danke der Nachfrage!! Wir haben uns einmal kurz Hallo gesagt und unsere Knie haben sich schonmal berührt. 17:10

  11. Franz

    Na dann steht einer Hochzeit ja nichts mehr im Weg. 17:11

  12. Kerim

    Der Toilettenplatz tut dir echt nicht gut, Franz. Emil hast du vor, auf Angriff zu gehen? 17:12

  13. Emil

    Ich hab irgendwie ein bisschen Angst. Was, wenn er gar nicht gay ist? Und dann sitzen wir den Rest der Fahrt nebeneinander und es wird mega awkward. 17:13

  14. Franz

    Stimmt, das kann schnell unangenehm werden. 17:15

  15. Kerim

    Sonst kannst du dich doch recht gut auf deinen Gaydar verlassen oder? 17.20

  16. Emil

    Schon, aber Schiss habe ich trotzdem. 17:45

  17. Franz

    Wie wärs, wenn du ihn einfach erstmal etwas Unverbindliches fragst? Gibt es irgendwas, worauf du ihn ansprechen kannst? 17:46

  18. Emil

    Er schaut eine Serie und hat seinen Arm auf der Lehne. Ansonsten trägt er Jogginghose. Ich kann doch nicht "coole Jogger" sagen, oder? 17.47

  19. Franz

    Frag ihn doch, ob du deinen Arm mit auf die Lehne machen kannst und dann was er gerade schaut? 17:50

  20. Kerim

    Klingt gut! Ich hab übrigens meinen Sitz nach hinten gemacht. Leute, das ist schon fast komfortabel. 17:51

  21. Franz

    Danke für den Tipp. Geht bei mir nur leider nicht, weil ich AN DER TOILETTE SITZE. Können wir nicht zurückfliegen?! Ich glaube, das ist gar nicht so teuer. Und je länger ich hier sitze, desto mehr habe ich die Befürchtung, dass ich nicht mehr ich selbst bin, wenn wir aussteigen. 17:51

  22. Kerim

    Ups. Sorry Franz. Halte durch! 18:00

  23. Franz

    Ich will auch nicht zu negativ sein. Sind ja mittlerweile auch nur noch 18h. 18:01

  24. Kerim

    Könnte langsam mal eine Pause geben oder? 21:00

  25. Franz

    Yes, das wär toll. Brauche dringend frische Luft. Ich würde auch echt gern Emils Typen sehen. 21:30

  26. Kerim

    Ja, Emil, wo bist du? Wir brauchen Updates!!! 21:45

  27. Emil

    LEUTE. Sorry fürs jetzt erst melden. Wir haben uns tatsächlich unterhalten. Er hat sich erstmal sehr sweet erkundigt, ob ich ansonsten genug Platz habe oder mich irgendwas stört. Und er hat übrigens How I Met your Mother geschaut. Darüber haben wir gerade bisschen gequatscht. Ist es okay, wenn ich während der Pause bei ihm bleibe? Vielleicht könnte es ja was werden. 22:07

  28. Kerim

    Okay, we lost him. 22:07

  29. Franz

    Kannst du schon machen. Solange du dich in Kopenhagen erinnerst, dass du eigentlich mit deinen Freunden in den Urlaub gefahren bist 😉 Aber find ich gar nicht so schlecht, dann können Kerim und ich euch ein bisschen beobachten. 22:08

  30. Emil

    WOW. Ich wusste gar nicht, dass beobachten anstarren bedeutet. 23:00

  31. Franz

    Ups. Ich hab mir schon gedacht, dass es ein bisschen auffällig ist. Aber sah doch total harmonisch aus zwischen euch. Ihr habt auf jeden Fall viel gelacht. 23:04

  32. Emil

    Stimmt. Was soll ich sagen. Er ist wirklich DJ, Leute. Und er hat einen Auftritt in einem ziemlich coolen Club in Kopenhagen am Samstag. Hätte jemand Bock auf GL? 23:15

  33. Franz

    GL? Falls das irgendwelche Drogen sind, nein, danke! 23:30

  34. Emil

    GL bedeutet Gästeliste. Franz, wie alt bist du nochmal? Also ich fänds mega. Feiern ist in Kopenhagen eh super teuer, das würde doch perfekt passen. 23:32

  35. Franz

    Ah, okay. Ja, warum nicht? Ich hätte auch Bock. 23:40

  36. Kerim

    Feiern hin oder her. Neben mich hat sich gerade ein Typ gesetzt und es ist übel. 23:59

  37. Franz

    Wieso, was ist los? Ich wollte eigentlich pennen, aber gerade hat schon wieder jemand so doll die Toilettentür zugehauen. Ich dachte kurz, der Bus fällt außeinander. 23:59

  38. Di. 6. Jan

  39. Emil

    Ach, das war das laute Geräusch vorhin. DJ und ich haben uns schon gefragt, woher das kommt. Wer hat sich denn jetzt neben dich gesetzt, Kerim? 00:30

  40. Kerim

    Einer, der sich locker 10 Kilo Zwiebeln reingehauen hat, bevor er hier eingestiegen ist. 00:35

  41. Emil

    Oh Gott!!! 1:30

  42. Kerim

    Fehlt nur noch, dass er schnarcht, dann bin ich ab Berlin weg, Leute. Wie war das nochmal mit dem Fliegen? 1:35

  43. Franz

    Ich fühls komplett. Ich wäre auch fine damit, in Berlin auszusteigen und da einfach ein schönes Wochenende zu haben! Clubs gibts ja auch. 1:35

  44. Kerim

    Aber wir haben ja auch schon das Hostel in Kopenhagen. 1:37

  45. Franz

    Ich könnte die Freundin einer Bekannten fragen, ob die uns für eine Nacht aufnehmen kann? 1:38

  46. Emil

    Für wie realistisch hältst du das? Hey, wir haben alles gebucht und können auch noch auf eine coole Party. Lasst uns doch jetzt nicht nur wegen einer Busfahrt alles abblasen. 1:40

  47. Kerim

    Du hast irgendwie Recht. Aber können wir uns dann auf einen Flug zurück einigen? Ich bin komplett fine mit einem Billigflieger! 1:40

  48. Emil

    Hast du mal mein Gepäck gesehen? Wenn ich in Kopenhagen noch shoppen will, dann zahl ich 3000 Euro Aufpreis. 1:41

  49. Franz

    Wollen wir gleich in der Pause einfach nochmal quatschen? 2:06

  50. Kerim

    Ja, gerne. 2:08

  51. Emil

    Ist es okay, wenn ich den DJ mitnehme? 2:10

  52. Kerim

    Wenn es dir sehr wichtig ist. Aber ich möchte trotzdem über den Flug reden. 2:10

  53. Emil

    Okay, dann bis gleich! 2:10

  54. Franz

    So ein Zufall, der DJ fährt im gleichen Bus wie wir zurück 🫠 2:37

  55. Emil

    Leute, es gab gerade den ersten Kuss!! Ich kann mich wohl doch auf meinen Radar verlassen. Wir können also auf keinen Fall fliegen. Dieser Mann ist soooo toll. Mal was anderes: Irgendwer schnarcht doch hier, oder? 2:41

  56. Kerim

    Tja, rate mal, wer es ist und wer neben ihm sitzt?! Ich kann nicht mehr. Wie soll ich so jemals pennen? Ich freu mich natürlich trotzdem für dich Emil! 2:42

  57. Franz

    AHH Emil, wie krass ist das denn! Nicht mal Bus fahren kann er, ohne wen aufzureißen! Kerim, hast du deinen Zwiebelnachbarn schon mal angerempelt? 2:42

  58. Kerim

    Ich glaube, der Mann hat schon blaue Flecken, aber er hört trotzdem nicht auf. 3:32

  59. Franz

    Unten in der Toilette hat übrigens wirklich jemand geraucht. Ich kann mir das echt kein zweites Mal auf der Rückfahrt antun. 3:34

  60. Kerim

    Ich raste echt aus bei dieser Geräuschkulisse. Bis wir in Kopenhagen sind, hab ich mich vergessen. 3:38

  61. Franz

    Ich sollte wirklich mal in Noise-Cancelling-Kopfhörer investieren. Ich glaube, dann wäre alles halb so schlimm. 3:38

  62. Kerim

    Noise-Cancelling ist aber kein Geruch-Cancelling. 3:39

  63. Franz

    Gerade rumpelts da drin auch schon wieder total. 3:40

  64. Kerim

    Check nicht, was Leute auf so einem Busklo alles machen können. Dürfte eigentlich nicht so laut sein, oder? 3:40

  65. Franz

    Ja, das frag ich mich seit Stunden. 3:40

  66. Kerim

    Franz, du musst jetzt ganz stark sein. 3:46

  67. Kerim

    War gerade hinten bei Emil. Er und DJ sind beide nicht auf ihrem Platz. 3:46

  68. Franz

    OH GOTT 3:47

