„Neben mir sitzt der hotteste Typ ever“
Wer schreibt?
Emil (24), Kerim (25) und Franz (25) sind gute Freunde und leben in Wien.
Und warum?
Da keine Sitzplatzreservierung gebucht wurde, sitzen die drei verteilt im grünen Doppeldecker, mit dem sie in den Urlaub nach Kopenhagen fahren.
Und so könnte das aussehen:
-
Mo. 5. Jan
-
Franz
-
Emil
-
Franz
-
Kerim
-
Franz
-
Emil
-
Kerim
-
Franz
-
Emil
-
Franz
-
Kerim
-
Emil
-
Franz
-
Kerim
-
Emil
-
Franz
-
Emil
-
Franz
-
Kerim
-
Franz
-
Kerim
-
Franz
-
Kerim
-
Franz
-
Kerim
-
Emil
-
Kerim
-
Franz
-
Emil
-
Franz
-
Emil
-
Franz
-
Emil
-
Franz
-
Kerim
-
Franz
-
Di. 6. Jan
-
Emil
-
Kerim
-
Emil
-
Kerim
-
Franz
-
Kerim
-
Franz
-
Emil
-
Kerim
-
Emil
-
Franz
-
Kerim
-
Emil
-
Kerim
-
Emil
-
Franz
-
Emil
-
Kerim
-
Franz
-
Kerim
-
Franz
-
Kerim
-
Franz
-
Kerim
-
Franz
-
Kerim
-
Franz
-
Kerim
-
Kerim
-
Franz