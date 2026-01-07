Zum Hauptinhalt springen

  Startseite
  Whatsapp-Kolumne

  Whatsapp-Kolumne: Peinliche Ausstellung

„Ich wollte mich nur mal kurz hinsetzen“

Franzi und Steffen haben keine Ahnung von Kunst. Weshalb sie auf einer Ausstellung von einer Katastrophe in die nächste stolpern.
Von Vera Scheffler
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt? 

Franzi (23), Steffen (23) und Nana (24). Sie studieren in derselben Stadt Politikwissenschaften. Was abstrakte Kunst angeht, kennen sie sich aber eher wenig aus. 

Und warum?  

Die drei besuchen eine Austellung, müssen einander aber erst einmal finden. Und das bleibt nicht das einzige Problem.

Und so könnte das aussehen: 

  1. Mo. 5. Jan

  2. Franzi

    Huhu! Wo bleibt ihr denn? Ich stehe schon vor der Halle und es sieht wirklich fancy aus. 19:20

  3. Steffen

    Bin in zwei Minuten da! Ich hab noch Bier geholt. Auf solchen Veranstaltungen sind die Getränke immer so teuer. 19:22

  4. Nana

    Steffen, ich hoffe, du hast nicht gleich einen ganzen Kasten Sterni dabei! Sorry, Leute, bei mir dauert es noch etwas. Ich weiß überhaupt nicht, was ich anziehen soll?! 19:23

  5. Franzi

    Jap, das Dilemma hatte ich auch. Ich habe Nele mal gefragt. Die stellt ja heute auch aus und sie meinte, all black ist immer gut! 19:24

  6. Steffen

    Ähh hättest du mir das nicht ein bisschen eher sagen können? Ich dachte, je auffälliger, desto besser. 19:25

  7. Franzi

    Oh Gott, Steffen. Ich habe gerade jemanden auf einem Fahrrad vorbeifahren sehen. Das Fahrrad sah verdächtig nach deinem aus, aber der Typ auf dem Fahrrad hatte eine völlig verrückte Hose an. Bitte gib mir Entwarnung. 19:25

  8. Nana

    Haha so lange es nicht die silberne Hose von der letzten Metallic-Motto-Party ist, ist alles gut. 19:26

  9. Steffen

    Ich dachte, die sieht vielleicht irgendwie artsy aus. 19:27

  10. Franzi

    NEIN 19:28

  11. Nana

    Was ist? Also ich bin jetzt (all black) ready und mache mich langsam auf den Weg. Ich hoffe, die Öffis streiken nicht wieder wegen dem bisschen Schnee. Gebt mir Updates und bis gleichi! 19:32

  12. Steffen

    Ich hab Franzi jetzt gefunden und wir stehen noch vorm Eingang. Wir trinken gerade unser erstes Bier und Franzi sieht aus, als würde sie gleich noch eins gebrauchen. 19:34

  13. Franzi

    Nana du checkst nicht!!! Wir sind noch nicht mal drin und alle sehen so aus, als wären sie gerade für das nächste Vogue Cover gestylt worden. 19:40

  14. Steffen

    Kannst du vielleicht irgendwo noch eine Ersatzhose auftreiben? 19:45

  15. Nana

    Haha so schlimm? Sorry, Steffen, aber ich könnte höchstens den Mann neben mir in der Bahn nach seiner Hose fragen. Ich glaube aber, er wird sie mir nicht geben 🫤 19:50

  16. Steffen

    Na, gut. Fake it till you make it, oder? Franzi und ich gehen da jetzt rein und wir sind einfach cool und lässig. 19:55

  17. Nana

    Ich steck leider doch fest. Irgendeine Oberleitungsstörung. Ich hasse es! 19:56

  18. Franzi

    Ich hab jetzt mein drittes Bier aufgemacht und hoffe, ich bekomme nicht gleich auch eine Oberleitungsstörung. Nana, bitte sag den Leuten von der Bahn, die sollen sich beeilen. Ich brauch dich hier!!! 19:57

  19. Steffen

    Hallo Franzi, ich bin ja wohl auch noch da. Ich hab dich nur in der Schlange verloren. Jemand hat mich auf meine Hose angesprochen und meinte, wie "iconic" die wär! Na was sagt ihr jetzt?! 20:00

  20. Nana

    Glückwunsch, Steffen. Bei mir steht leider immer noch alles still. 20:01

  21. Franzi

    Falls ihr mich sucht, ich bin gerade bei den Latexskulpturen. Soll irgendwas mit verschiedenen Zonen des Selbst zu tun haben. Aber für mich siehts nur weird aus. 20:10

  22. Steffen

    Könnte daran liegen, dass du noch nie Erfahrungen mit Latex gemacht hast, Franzi. 20:11

  23. Franzi

    Ich glaub, ich würde da einfach mies schwitzen. Ich sehe noch nicht ganz die Sexyness dahinter. 20:12

  24. Steffen

    Ich bin gerade bei der Ausstellung zum Thema freier Raum. Und irgendwie ist da nichts drin. Meint ihr, da gibts eine Metaebene? 20:15

  25. Nana

    Bestimmt! 20:16

  26. Franzi

    Frag mich nicht. Bin in Halle 3! Hier gehts um Alltagsinstallationen. 20:21

  27. Nana

    Das hört sich doch super an! Vielleicht ist ja dieser Typ von Instagram auch da, der immer Videos zu Sachen auf der Straße macht. 20:22

  28. Steffen

    Wer? 20:23

  29. Nana

    Egal! Leute hier bewegt sich echt gar nix. Ich sitze immer noch fest. 20:25

  30. Franzi

    Haben die auf dieser komischen Veranstaltung eigentlich keine Mülleimer? Ich hab seit 20 Minuten mein Bier in der Hand und meinen Kaugummi würde ich auch gern wegwerfen. 20:26

  31. Steffen

    Auf dem Weg zur 3D-Drucker-Halle ist auf jeden Fall einer. 20:30

  32. Franzi

    Alles gut, hab hier einen gefunden. Der Weg zur 3D-Drucker-Halle ist von einer Gruppe blockiert, in der alle aussehen wie Emma Chamberlain. Wieso sehen die platinblonden Haare bei denen so gut aus? Ich hab mir da meine komplette Kopfhaut verätzt. 20:42

  33. Steffen

    Vielleicht, weil die das nicht von ihrer Mitbewohnerin haben machen lassen? 20:50

  34. Nana

    Hey, das war ein Unfall! 20:51

  35. Steffen

    Leute, mir ist gerade was echt Dummes passiert. 20:55

  36. Nana

    Oh nein, ich ahne es. 20:56

  37. Steffen

    Diese blöde metallic Hose zwickt total und ich wollte mich nur kurz mal hinsetzen... 20:57

  38. Franzi

    In der 3D-Drucker-Halle? 20:58

  39. Steffen

    Ja in der 3D-Drucker-Halle! Wer stellt hier denn einen Stuhl hin, der nicht stabil ist??? Woher soll man denn wissen, dass man sich da nicht draufsetzen darf?! 21:00

  40. Nana

    STEFFEN!!! Daran hat jemand sehr lange gearbeitet. Die zeigen da ihre Abschlussprojekte!!! 21:00

  41. Steffen

    Sorry, dann sind das echt keine stabilen Abschlussprojekte. Was mache ich denn jetzt??? 21:01

  42. Nana

    Hat das irgendjemand gesehen? 21:03

  43. Steffen

    Ich schätze ungefähr 30 Leute. Hab mich ganz schnell verkrümelt. Eigentlich dachte ich ja, Franzi könnte mir helfen. Franzi, wo bist du? 21:03

  44. Franzi

    Joa, was soll ich sagen. Der Mülleimer hat sich jetzt irgendwie auch als Abschlussprojekt herausgestellt. Ein Abschlussprojekt, was jetzt von meiner Bierflasche, einem ziemlich zerkautem Kaugummi und ein paar Sachen aus meiner Handtasche verziert wird. 21:09

  45. Nana

    Kann man euch denn keine zwei Minuten alleine lassen?? 21:10

  46. Steffen

    Ey, Nana, sorry, aber das war echt nicht ersichtlich. 21:11

  47. Franzi

    Hallo?! Ich fühl mich schon schlecht genug. Mich hat gerade jemand auf den Mülleimer angesprochen und gefragt, was das sollte? 21:11

  48. Nana

    Und was hast du gesagt? 21:12

  49. Franzi

    Na, ja, dass ich das ja nicht wusste und dann hab ich eigentlich nur rumgestammelt. Sie meinte irgendwas von "keinen Sinn für wahre Kunst" oder so. 21:15

  50. Nana

    Es heißt ja Halle für Alltagsinstallationen, da kann das schon mal passieren. 21:17

  51. Steffen

    Franzi, jetzt beweg dich hierher. Wir müssen den Stuhl wieder aufbauen. Jemand neben mir meinte gerade, "Terry is going to be so angry", wenn er den Stuhl "broken" sieht. Ich möchte echt ungern Bekannschaft mit angry Terry machen. 21:20

  52. Nana

    Meinst du nicht, es wäre besser, wenn ihr etwas sagt? 21:22

  53. Steffen

    Klares Nein! 21:22

  54. Franzi

    Same! Das ist echt der Gipfel der Peinlichkeit. 21:23

  55. Nana

    Ich glaube, ihr habt keine andere Wahl. Nele hat mir gerade geschrieben. Die Künstler:innen suchen nach euch. 21:25

  56. Steffen

    Oh Nein, nicht Terry! 21:25

  57. Franzi

    Ich versteck mich auf dem Klo! 21: 26

  58. Nana

    Leute, bitte. Ihr habt was falsch gemacht, also müsst ihr auch dafür gerade stehen. 21:30

  59. Steffen

    Ich erinnere dich daran, wenn du das nächste Mal deine ganze Philosophiearbeit mit Chat-GPT schreibst. 21:31

  60. Nana

    Das hat nichts damit zu tun. Ich bin übrigens auch gleich da! 21:32

  61. Franzi

    Ich glaube, Franzi hat leider Recht. 21:32

  62. Steffen

    Darf man nicht EIN Mal unmoralisch sein? 21:35

  63. Nana

    Lieber nicht in diesem Fall. Ich habe Nele Bescheid gesagt. Sie wartet auf euch, zusammen mit Terry und Anna (Mülleimer). 21:38

  64. Steffen

    Du hast WAS? 21:39

  65. Nana

    Komm schon, Steffen, wie schlimm soll es schon werden? 21:40

  66. Steffen

    Ich wünschte einfach, ich hätte eine andere Hose an. 21:42

  67. Nana

    Okay Leute, ich bin jetzt vor dem Eingang. Wie läuft es denn bei euch? 21:50

  68. Nana

    Hallo??? 21:55

  69. Steffen

    Du glaubst nicht, was passiert ist! Angry Terry war gar nicht angry. Er hat mich umarmt und meinte, ich habe ihn zu einer neuen Skulptur zum Thema Zerbrechlichkeit inspiriert. Haha, wie chillig sind die denn hier drauf! 21:57

  70. Franzi

    Anna hat mich auch einfach gefragt, ob ich noch mehr Ideen für den Mülleimer habe. Sie meinte, ich habe die Grenze zwischen Kunst und Alltagsgegenstand aufgebrochen und das sei total inspirierend. Sie hat auch gefragt, ob wir noch auf die Afterparty kommen wollen. Wollen wir, oder? 21:58

  71. Nana

    Wie cool! Bin grad so erleichtert! 22:00

  72. Steffen

    Aber eine Sache ist da noch... 22:02

  73. Steffen

    Terry meinte, ob ich nicht vielleicht meine Hose vor der Party noch wechseln will... 22:02

