Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Wollen sie mehr?

„Stehst du denn auf eine von den beiden?“

Anton ist mit zwei Kolleginnen in einer Bar. Seine Freundinnen wittern in der Whatsapp-Gruppe, dass da etwas laufen könnte. Haben sie recht?
Von Sophie Kobel
Grafik: SZ Jetzt

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt?  

Senna (29), Madelaine (30) und Anton (30). Die drei haben früher in einer WG gelebt und sind seitdem eng befreundet. Ihre damalige Whatsapp-Gruppe nutzen sie weiter. 

Und warum?  

Es ist Freitagabend. Anton und Senna sind beide unterwegs und überlegen, einander noch zu treffen.

Und so könnte das aussehen: 

  1. Fr. 16. Jan.

  2. Senna

    Hello, naa was macht ihr heute Abend? Wollen wir uns spontan noch treffen? 20:30

  3. Senna

    Sitze gerade noch beim Pasta essen mit meinen Eltern und krieg nach dem zweiten Sekt Lust, nachher noch loszuziehen 20:31

  4. Anton

    Hahaha Klassiker. Lass nachher nochmal schreiben, bin mit Ina und Jessi unterwegs 20:57

  5. Senna

    Wer sind die nochmal? 21:04

  6. Anton

    Meine Arbeitskolleginnen 21:10

  7. Madelaine

    Ach, klar, hat deine Lieblings-Dating-App Microsoft Teams mal wieder geregelt? 😛 21:12

  8. Anton

    Also erstmal kann ich ja auch nichts dafür, dass ich immer wieder cute und coole Kolleginnen habe, die mir schreiben 🤷‍♂️ 21:14

  9. Anton

    Auch wenns jedes Mal schief gegangen ist bisher 21:14

  10. Anton

    Aber in dem Fall ist es wirklich eine freundschaftliche Sache 21:14

  11. Anton

    Ina ist neu in der Stadt und kennt noch nicht viele Leute. Deshalb hat sie mich und unsere andere Kollegin gefragt, ob ich Lust habe, mit ihnen in eine Bar zu gehen 21:15

  12. Madelaine

    Ok, dann glauben wir das mal so. Ich kann heute Abend btw nicht, bin verschnupft daheim und schaue Bergdoktor. Ist mein neues Emily in Paris 💫 21:18

  13. Senna

    Absolut verständlich! Bitte spoiler mich nicht.. 21:26

  14. Senna

    Aber Anton, dann meld ich mich nach dem Essen nochmal und vielleicht komm ich vorbei <3 21:26

  15. Anton

    Klar, komm gern dazu! 21:32

  16. Senna

    Naaaaa? Wäre ready und sehr motiviert 22:12

  17. Senna

    Hallo?? 22:31

  18. Madelaine

    Hahaha wetten, es ist doch ein Date und er hat sein Handy und dich total vergessen 22:36

  19. Madelaine

    Kannst gern zu mir und dem Bergdoktor kommen haha 22:36

  20. Senna

    Danke Maus, aber passt schon, behalte du deine Bazillen mal für dich! 😚 22:38

  21. Senna

    Hab mir eh schon eine alternative Party gesucht 22:38

  22. Senna

    Nadia legt bei sich daheim mit ein paar Leuten auf 22:39

  23. Anton

    Hey! Sorry, hab bisschen die Zeit übersehen. 23:11

  24. Anton

    Aber die Girls wollen jetzt eh heim, also Party ist zu Ende. Aber auch ok, wollte morgen eh joggen 23:11

  25. Senna

    Ok weird, ganz schöner 180 dafür, dass sie davor unbedingt ausgehen wollten? 23:19

  26. Madelaine

    Find ich auch 23:20

  27. Anton

    Ah, hatte es falsch verstanden, sie wollten mit zu mir heim 23:52

  28. Senna

    oooookay? 23:56

  29. Anton

    Chill, spielen Una 00:02

  30. Madelaine

    ?? 00:06

  31. Anton

    Uno, sorry, spür bisschen die Drinksss 00:14

  32. Madelaine

    Ok also der Abend wird ja echt immer äh besonderer 00:18

  33. Senna

    Falls ihr herkommen wollt, die Party bei Nadia ist wirklich nice 00:21

  34. Anton

    Leute 00:55

  35. Anton

    Ich sitze auf dem Balkon, hab gesagt, ich muss eine rauchen 00:55

  36. Anton

    Sie wollen jetzt Strip-Uno spielen 😳 00:56

  37. Senna

    ICH WUSSTE DASS ES NICHT FREUNDSCHAFTLICH IST 00:57

  38. Madelaine

    Ach Mann, ich wollte einmal früher ins Bett 01:02

  39. Madelaine

    Aber jetzt muss ich wach bleiben 😏 01:02

  40. Anton

    Oh Mann, voll unangenehm, hab so mega ausgeleierte Boxershorts an 01:03

  41. Anton

    Aber ich glaub, die meinen das einfach als witziges Spiel, hab bisher eig keine Signale wahrgenommen 01:04

  42. Senna

    Also ich hab hier gerade mal eine Umfrage auf der Party gemacht und alle sind sich einig: 01:07

  43. Senna

    Wenn zwei Frauen dir vorschlagen, Strip-Uno zu spielen, wollen sie einen Dreier mit dir 🔥 01:07

  44. Anton

    Safe nicht, ihr kennt die beiden ja nicht. Die sind einfach gut gelaunt und betrunken, aber keine sexy Vibes hier 01:08

  45. Anton

    Muss jetzt raus, melde mich nach dem nächsten Bier 01:08

  46. Madelaine

    Alles klar, bin gespannt wie ein Gummibandl 01:11

  47. Anton

    OK krass ihr hattet recht, sie wollen wirklich einen Dreier. Wir sind alle in Unterwäsche und sie haben gefragt, ob wir die nächste Runde ins Schlafzimmer verlegen wollen.. 01:14

  48. Anton

    Leute, ich kann das nicht 🥲 Das ist auch körperlich echt anspruchsvoll 01:15

  49. Anton

    Und ich bin doch ein sehr monogamer Typ. Soll ich sagen dass ich Bauchweh hab?? HELFT MIR 01:15

  50. Madelaine

    Lass mal kurz Fakten checken: Stehst du denn auf eine von den beiden? 01:17

  51. Anton

    Hab da ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht. Also Ina ist schon ganz cute, aber ich hab jetzt auch keinen krassen Crush... Und die Freundin ist jetzt nicht soo mein Typ aber objektiv attraktiv. 01:19

  52. Madelaine

    Nein sagen geht ja auch immer, aber vielleicht fühlst dus ja auch voll. Kannst dich ja mal bei Ina bisschen rantasten im wahrsten Sinne des Wortes? 01:20

  53. Senna

    Durchziehen! Deine monogamen Blümchen-Dates sind ja bis jetzt auch eher so semi gelaufen 😚 01:22

  54. Senna

    Die Leute auf der Party hier haben auch für einfach mal machen abgestimmt 01:23

  55. Anton

    Ihr seid ja schlimmer als meine männlichen Freunde 01:24

  56. Anton

    Aber ok, mir wird kalt, ich geh jetzt da raus und schau einfach mal, was sich ergibt. Und wenn ichs nicht fühl, ist das halt so 🤷‍♂️ Nicht jeder Mann träumt von einem Dreier 01:24

  57. Anton

    Aberrrr.. gerade finde ich es aber doch auch iwie bisschen aufregend 01:25

  58. Senna

    Yesss! Und denk daran, wir sind immer bei dir Maus <3 01:27

  59. Madelaine

    Das ist iwie weird an dem Punkt 01:27

  60. Senna

    Gott ich bin sooo gespannt 😍 01:39

  61. Anton

    Wow. Ok also ich bin raus, Schultern zurück, hab mir gedacht: Ich pack das.. Gehe ins Schlafzimmer und die beiden knutschen in Unterwäsche wild rum 01:48

  62. Senna

    Soweit so gut??? 01:49

  63. Anton

    Ja, ich dachte mir: Komm, du springst jetzt einfach über deinen Schatten und machst mit 01:50

  64. Anton

    Aber als ich zu ihnen ans Bett gehe, schauen sie mich mit so einem richtig schlechten Gewissen an 01:51

  65. Anton

    Turns out: Sie stehen eigentlich beide auf einander und haben es sich seit Wochen nicht getraut zu sagen 🙃 01:52

  66. Anton

    Aber durch meine langen Chat-Pausen mit euch sind sie sich endlich nähergekommen und haben gemerkt, dass sie eigentlich beide nur was miteinander haben wollen, und keine so wirklich mit mir 01:52

  67. Anton

    Und dann meinten sie, sie wollen nicht unhöflich sein, aber ob ich sie vielleicht allein lassen kann 01:53

  68. Madelaine

    Hahahahah. Und bist du dann einfach gegangen und hast ihnen viel Spaß gewünscht? 🥹 01:58

  69. Senna

    Ach Maus. Du hast alles gegeben! Komm doch hier auf die Party? Kriegst ein Margarita und viele Schulterklopfer 01:59

  70. Anton

    Ja... Jetzt finde ich es schon schade. Hab mich mal so richtig begehrt gefühlt :( 02:04

  71. Senna

    Versteh ich, aber manchmal läufts einfach doof. Und hey, durch dich haben zwei Menschen zueinander gefunden. Morgen lachst du drüber :) 02:09

  72. Anton

    Ja aber Leute... Die sind ja in meiner Wohnung in meinem Bett jetzt :( 02:14

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite