  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Flughafen-Fail

„Was mache ich, wenn du den Flug verpasst?“

Frieda und Aaron fliegen in den Urlaub. Frieda möchte aber nicht bereits drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Sie einigen sich, einander am Gate zu treffen.
Von Pegah Julia Meggendorfer
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt?

Frieda (26) und Aaron (28) sind seit ein paar Monaten zusammen und machen nun ihren ersten gemeinsamen Urlaub.

Und warum?

Für Aaron ist es die erste Flugreise jemals. Er möchte alles richtig machen, um den Flug keinesfalls zu verpassen. Frieda fliegt ziemlich oft. Sie glaubt, ein paar Minuten vor Boarding am Flughafen zu sein, reicht aus.

Und so könnte das aussehen:

  1. Fr. 23. Jan.

  2. Aaron

    Wann sollen wir morgen los zum Flughafen? 😊 20:14

  3. Frieda

    Denke, die S-Bahn um 9:55 reicht locker 😊 20:16

  4. Aaron

    Bist du sicher? Unser Boarding ist um 10:45. 20:19

  5. Frieda

    Ja, das reicht easy! 20:22

  6. Aaron

    Man soll doch drei Stunden vorher da sein. 20:24

  7. Frieda

    Was? Wo hast du das denn her? 😂 20:27

  8. Aaron

    Na, aus dem Internet. 20:31

  9. Frieda

    Aber wir geben nicht mal Gepäck auf. Da muss man nicht so früh da sein. 20:33

  10. Aaron

    Aber wenn wir um 9:55 die Bahn nehmen, sind wir erst 20 Minuten vor Boarding da. Das scheint mir dann doch recht knapp. 20:35

  11. Frieda

    Tiktok sagt, 20 Minuten reichen aus. 20:38

  12. Aaron

    Tiktok?? 20:41

  13. Frieda

    Ja 😄 kennst du nicht die Airport Theory? 20:44

  14. Aaron

    Sagt mir jetzt nichts 😄 20:46

  15. Frieda

    Da erzählen ganz viele Leute, dass 20 Minuten mehr als genug Zeit sind, um durch die Sicherheitskontrolle und bis zum Gate zu gehen. 20:49

  16. Aaron

    Und denen vertraust du? 😅 20:51

  17. Frieda

    Eine ist sogar Stewardess. Die muss das wissen 😌 20:55

  18. Aaron

    Aber was ist, wenn viel los ist an der Security? 20:57

  19. Frieda

    Ich bin schon so oft geflogen. Es hat wirklich nie länger als fünf Minuten gedauert an der Security. 20:59

  20. Aaron

    Was ist, wenn die Bahn ausfällt? 21:02

  21. Frieda

    Dann nehmen wir ein Taxi. 21:04

  22. Aaron

    Hm... ja, also irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Ich will auf keinen Fall meinen allerersten Flug verpassen. Deswegen wäre ich gerne früher dort. 21:06

  23. Frieda

    Also ich würde gerne einigermaßen ausschlafen. Wäre es dann okay für dich, wenn ich später fahre? 21:09

  24. Aaron

    Aber nicht, dass du den Flug verpasst 😅 dann sitze ich alleine auf Mallorca. 21:12

  25. Frieda

    Ne, da kannst du mir vertrauen. Ich weiß, was ich tue 😘 Bin schon so oft geflogen. Man braucht nie so lang, wie immer behauptet wird. 21:15

  26. Aaron

    Na, gut 😄 Notfalls halte ich die Flugzeugtüren auf! 21:18

  27. Sa. 24. Jan.

  28. Aaron

    Bin wach und fahre demnächst los zum Flughafen 😘 06:58

  29. Aaron

    Bin jetzt am Flughafen. 08:12

  30. Aaron

    Frieda? Bist du wach? 09:41

  31. Frieda

    Grad geduscht 😊 09:43

  32. Aaron

    Frieda! Nicht, dass du die S-Bahn verpasst! 09:46

  33. Frieda

    Entspann dich! Ich habe alles super getimt. 09:49

  34. Frieda

    Sitze jetzt in der S-Bahn 😊 09:56

  35. Aaron

    Boarding beginnt in 43 Minuten. 09:58

  36. Frieda

    Ich bin gut in der Zeit. 10:01

  37. Aaron

    Die Schlange an der Security war echt lang, Frieda. Ich hoffe, das schaffst du 🫣 10:03

  38. Frieda

    Easy! 10:05

  39. Frieda

    Kurzes Update: Die Bahn steht. 10:08

  40. Aaron

    Was? Wieso? 10:11

  41. Frieda

    Weiß ich nicht, aber geht bestimmt gleich weiter. 10:12

  42. Aaron

    Oh man 🫣 Was mache ich, wenn du den Flug verpasst? 10:14

  43. Frieda

    Ich verpasse den Flug nicht! Fahren jetzt schon wieder. War nur ein kurzer Schreck. Wird alles! 10:17

  44. Aaron

    Boarding ist in 25 Minuten. 10:20

  45. Frieda

    Tiktok sagt, das reicht. 10:22

  46. Aaron

    Zahlt Tiktok auch, wenn du deinen Flug verpasst??? 10:23

  47. Frieda

    Bin gleich da. 10:25

  48. Aaron

    Wann ist gleich? 10:27

  49. Frieda

    Stehen jetzt doch wieder. Müssen auf einen entgegenkommenden Zug warten. 10:28

  50. Aaron

    Oh Mann, Frieda... 10:29

  51. Frieda

    Beruhige dich. Das wird schon. 10:31

  52. Frieda

    Fahren wieder! 10:34

  53. Aaron

    Wenn das so weitergeht, schaffst du den Flug morgen. 10:36

  54. Frieda

    Steige jetzt aus der S-Bahn am Flughafen. 10:38

  55. Aaron

    Bitte beeil dich. Das macht mich ganz nervös, dass du noch nicht hier bist. 10:39

  56. Frieda

    Sehe die Security. 10:40

  57. Aaron

    Wie lang ist die Schlange? 10:42

  58. Frieda

    So 25 Leute. 10:44

  59. Aaron

    Bitte frag, ob du vor kannst. 10:45

  60. Frieda

    Irgendwie funktioniert mein Ticket nicht. Ich komm nicht durch zur Security. 10:47

  61. Aaron

    Shit. Gibt's da irgendwen, den du fragen kannst? 10:48

  62. Frieda

    Oh Gott... Aaron? Von welchem Flughafen fliegen wir? 10:50

  63. Aaron

    Was? Na, von Düsseldorf. Wieso?? 10:51

  64. Frieda

    Ich bin am Flughafen Köln-Bonn. 10:52

  65. Aaron

    WAS? 10:53

  66. Frieda

    Ich dachte, wir haben von Köln gebucht! 10:55

  67. Aaron

    Nein, von Düsseldorf waren die Flüge doch viel günstiger. Weißt du nicht mehr? 10:59

  68. Frieda

    Scheiße! Was mach ich jetzt? Jetzt verpasse ich den Flug! 11:01

  69. Aaron

    Oh Mann. Mach dir keinen Kopf, Maus. Ich guck gleich mal, ob ein anderer Flug geht, den wir gleich für dich buchen können. 11:03

  70. Frieda

    Mann, Aaron, ich heule. 11:05

  71. Aaron

    FRIEDA!! Grad kam ne Durchsage! Der Flug hat eine Stunde Verspätung! 11:09

  72. Aaron

    Glaubst du, du schaffst das noch hierher? 11:09

  73. Frieda

    WAS?? Oh krass! Ich komme! 11:10

  74. Aaron

    RENN!! Ich halte die Türen auf 😘 11:12

  75. Aaron

    Und: Du weißt, dass wir den Rest unseres Lebens vier Stunden vor Abflug daheim losfahren werden oder 😏 11:12

