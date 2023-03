„Du weißt doch ganz genau, dass ich in dich verliebt bin“

Lorenz

Elisa ist die, mit der ich während unserer Funkstille in den letzten zwei Wochen wieder was hatte. Keine Ahnung, wir haben uns an einem Abend gesehen und hatten getrunken und dann ist es halt passiert. Aber es ist eben so, dass ich dabei an dich denken musste, obwohl ich sie ja eigentlich so gut kenne und ach keine Ahnung, Marie. Auf jeden Fall war sie bei mir, als du mir geschrieben hast und ich wollte deswegen natürlich nicht, dass du kommst. Ich bin dann gegangen und hab ihr gesagt sie soll nicht aufmachen. Und jetzt grad hab ich ihr geschrieben sie kann gehen, weil du weg bist. Dachte ich 21:39