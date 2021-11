„Irgendjemand hat eine rote Rose an meine Haustür geklebt!“

Warum schreiben sie?

Aileen und Dominic haben den Weihnachtsmarkt-Stand in die eigene Wohnung verlegt. Doch als sie nach ein paar Glühwein zu viel zusammen im Bett landen, wird es kompliziert. Denn während sich Dominic bereits eine gemeinsame Zukunft ausmalt, weiß Aileen noch nicht so recht, was sie von der Sache halten soll.

Und so könnte das aussehen: